Crise dos Combustíveis : MLSTP/PSD acusa governo de amadorismo e falta de competência

O MLSTP/PSD acusa o governo de Patrice Trovoada de amadorismo e de incompetência técnica e política na gestão da crise profunda e prolongada de combustíveis. O maior partido da oposição fala de um processo atabalhoado de aquisição de combustíveis «sem o mínimo de transparência, desde o montante de financiamento da operação, a natureza do crédito, a taxa de juro concecional, o tipo de concurso internacional, o contrato de transporte, a proveniência e a qualidade do produto»” – lê-se no comunicado do partido tornado público esta terça-feira.

Para o MLSTP/PSD não é prerrogativa do governo importar combustível, através dos serviços do Banco Central. Os social-democratas, ainda de acordo com o comunicado, não compreendem toda a onda de especulação e novela a volta do gigante petroleiro que não atraca no porto de Neves.

Avança o comunicado que o povo santomense tem o direito de saber «quem contratou o navio, quanto vai custar a sua permanência nas nossas águas durante semanas e quem vai pagar». O MLSTP/PSD exige, por isso, a abertura de um inquérito independente para o efeito.

Para os social-democratas, volvidos sete meses de governação do ADI e do Primeiro-Ministro Patrice Trovoada, «o país continua mergulhado numa crise sem precedentes, sem solução a vista, sem rumo, sem estratégia para lidar com os problemas candentes e básicos da população» – sublinha o comunicado.

O presidente da república também não é poupado no comunicado do MLSTP/PSD «enquanto o país vai vivendo a maior crise económica e social desde independência, o senhor Presidente da República continua a fingir que está distraído, resumindo as suas funções às cerimónias de acreditação dos novos embaixadores e as audiências de cortesia com algumas entidades e individualidades e até hoje, não se dignou responder às sucessivas solicitações do maior partido da oposição para uma audiência de trabalho» – destaca o documento.

José Bouças