Crise dos Combustíveis : Patrice pede desculpas ao povo e promete compensar…

O primeiro-ministro, Patrice Trovoada lamentou a crise dos combustíveis que sufoca economicamente o país há mais de 15 dias e manifestou-se solidário com todos os santomenses que têm vindo a sofrer com a referida crise.

Patrice Trovoada que regressou esta terça-feira ao País, depois de mais de quinze dias em missão oficial no exterior, garantiu que o governo tem um plano de contingência que tem estado a preservar o essencial, nomeadamente a eletricidade, mas não teve outra alternativa para fazer face a rotura do stock da gasolina.

O chefe do governo prometeu compensar os que mais foram prejudicados com a crise, nomeadamente os motoqueiros e os taxistas “isso tem afetado as pessoas, lamentamos, e quando tudo isso passar, temos que ver em que medida podemos compensar essas percas, nomeadamente os motoqueiros, os taxistas e se houver outros sectores, teremos que olhar também quais foram essas percas económicas por esses dias” – assegurou.

Disse que o executivo financiou a aquisição dos combustíveis, por causa da indisponibilidade financeira da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo, ENCO, mas destacou que houve um conjunto de circunstâncias, fora do controlo do governo, que fez atrasar todo o processo de abastecimento do país com combustíveis.

Patrice Trovoada prometeu, no entanto, precaver para evitar que situação do género se repita em S.Tomé e Príncipe.

José Bouças