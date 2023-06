China Continua a Caminhar Lado a Lado com São Tomé e Príncipe

60º Aniversário do Envio de Equipas Médicas Chinesas de Ajuda Externa

Este ano assinala-se o 60º aniversário do envio de equipas médicas chinesas de ajuda externa. Nos últimos 60 anos, a China enviou mais de 30.000 médicos para 76 países e regiões em todo o mundo, possibilitando o tratamento de 290 milhões de pacientes. Actualmente, as equipas médicas chinesas estão a trabalhar em 115 locais em 56 países em todo o mundo, constituindo um retrato da amizade que une a China a um vasto leque de países em desenvolvimento.

Médico chinês a tratar de pastores na província de Saida, Argélia, 1965

A primeira equipa médica chinesa foi enviada a São Tomé e Príncipe no ano de 1976, e até hoje em dia, 196 médicos chineses vieram para este país com o espírito de “coragem, dedicação, e amor”, incluindo especialistas nas áreas de Cirurgia Geral, Estomatologia, Cardiologia, Obstetrícia e Ginecologia, Acupunctura e Medicina Chinesa, etc. Empenham-se em oferecer bons serviços, introduzir tecnologia, formar pessoal e fornecer materiais, contribuindo para a saúde do povo são-tomense.

Cuidar dos mais necessitados

Para além do trabalho no Hospital Dr. Ayres de Menezes e na Delegação de Saúde de Água Grande, a equipa médica chinesa proporciona também consultas gratuitas semanais aos vários centros ou postos de saúde em diferentes distritos de São Tomé e Príncipe, especialmente os locais com menos recursos, oferecendo serviço de tratamento e medicamentos básicos para os pacientes mais necessitados.

Médicos chineses a proporcionar consulta gratuita em São Tomé, 2023

e a entregar medicamentos básicos ao centro de saúde de Príncipe, 2022

O crescimento saudável das crianças é uma atenção constante do governo chinês. Graças à iniciativa “Warm Children’s Hearts, a China-Africa joint action”, lançada pela Primeira-dama da República Popular da China, Professora Peng Liyuan, junto com a Organização das Primeiras Damas Africanas para o Desenvolvimento, no dia 24 de Maio e 7 de Junho de 2023, tive o prazer de estar junto com a Primeira-Dama, Fátima Vila Nova no Jardim de Angolares de Caué e no Jardim Nova Esperança de Santa Catarina de Lembá, onde a equipa médica chinesa foi facultar exames físicos às crianças. Os médicos chineses além de cuidar da saúde das crianças nos jardins infantis, como também se ocupam da higiene oral dos jovens, efetuando regularmente revestimento de flúor oral para os adolescentes no liceu e no orfanato.

Médicos chinese no Jardim de Angolares de Caué e no Jardim Nova Esperança de Santa Catarina de Lembá, 2023

Cerimónia de lançamento do projeto de revestimento de flúor a fim de prevenção das cáries dos adolescentes em São Tomé, 2022

Compartilhar experiência avançada

Há um velho ditado chinês que diz que é melhor ensinar alguém a pescar do que dar-lhe um peixe. Por um lado, os médicos chineses utilizam as suas competências em benefício dos doentes são-tomenses, por outro lado, ensinam e formam os médicos locais.

As capacidades médicas chinesas alargaram o âmbito da cirurgia para São Tomé e Príncipe, através das suas excelentes proficiências e do equipamentos cirúrgicos doados, especialmente no domínio de obstetrícia e ginecologia. Em 2022, os cirurgiões chineses realizaram a primeira ressecção laparoscópica de cisto pélvico por porta única em São Tomé e Príncipe, e no ano seguinte realizaram o primeiro exame das trompas de falópio bilaterais através dos desenvolvedores injetados pela via vaginal sob a ecografia. Foi a primeira paciente a receber o tratamento profissional para a infertilidade em São Tomé e Príncipe.

Médicos chineses e são-tomenses efectuaram cirurgias em conjunto, 2019, 2022 e 2023

No ano de 2022, estabeleceu um projecto de mecanismo de cooperação de hospitais homólogos, entre o Hospital da China Ocidental da Universidade de Sichuan e o Hospital Ayres de Menezes, com o objectivo de treinar e formar, online e offline na China, equipas de anestesia e de enfermagem especializada em medicina intensiva (UCI), desenvolvendo eventualmente os departamentos locais de anestesiologia e medicina intensiva (UCI) em São Tomé e Príncipe.

O Sr. Ministro da Saúde, Celsio Junqueira e a Embaixadora da China, Xu Yingzhen assinaram o Acordo sobre o Desenvolvimento de Projecto de Mecanismo de Cooperação de Hospitais Homólogos, 2022

Combater contra a Covid-19 em conjunto

O surto da Covid-19 tinha afetado todos os países no mundo em 2020, mas perante a pandemia, a China e a África resistiram ao desafio severo, tendo oferecido apoios mútuos e lutaram ombro a ombro. A China lembrará sempre o inestimável apoio da África no auge da nossa luta contra a Covid-19. Em contrapartida, face ao surto da pandemia na África, a China foi a primeira a chegar com assistência e, desde então, tem-se mantido firme com o povo africano. Em 2020, o governo chinês enviou equipas de peritos médicos anti-pandémicos a São Tomé e Príncipe, que trocaram conhecimento e experiências práticas e úteis entre profissionais de saúde e especialistas no enfrentamento ao coronavírus, por meio de fornecimento de materiais antiepidémicos e vacinas contra a Covid-19, com vista a trabalhar em conjunto com o povo são-tomense na luta contra a pandemia.

Peritos médicos anti-pandémicos em São Tomé e Príncipe, 2020

Vários lotes de suprimentos médicos e vacinas doados pelo governo chinês, 2021

Além do mais, a equipa médica chinesa também ajudou a transformar o Salão Cultural Alda do Espírito Santo do Liceu Nacional para um hospital de campanha em reserva e apetrechou-o. Considerado como um prolongamento do hospital de campanha e com capacidade de 70 leitos, este espaço foi modificado com obras de canalização e de rede eléctrica para proporcionar aos eventuais utentes boas condições de comodidade, com lençóis, colchões, almofadas, lixeiras e um kit de produtos básicos de higiene garantidos pela Embaixada da China.

Extensão do hospital de campanha no Liceu Nacional, 2020

Planificação clínica deste hospital de campanha em reserva, 2020

Nos últimos 60 anos, dezenas de milhares de médicos chineses foram aos diferentes países amigos da China, e alguns deles até deram a vida no continente africano, incluindo o Dr. Luo Yongfu, um membro da equipa médica chinesa que trabalhava em São Tomé e Príncipe, morreu sem concluir o seu mandato, devido a malária.

O povo africano não se esquecerá da dedicação dos médicos chineses, tal como o povo chinês não se esquecerá da sua amizade com a África. No futuro, a China estará sempre disposta a trabalhar lado a lado com São Tomé e Príncipe para construir uma comunidade de destino comum mais unida, trajeto durante o qual nossos anjos em branco seguiram, contribuindo com verdadeira amizade e solidariedade.