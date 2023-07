Gás é uma solução que o governo apresenta para a crise energética

O Governo do Primeiro Ministro Patrice Trovoada tem um plano para produção de energia eléctrica através de grupos alimentados por gás.

Uma fonte de energia mais limpa e mais barata do que o gasóleo que há décadas garante o fornecimento de energia em São Tomé e Príncipe.

A vizinha Guiné Equatorial, é um exemplo de sucesso na produção de energia através do Gás. País produtor de petróleo e gás, mais de 60% da energia produzida tem como fonte o gás.

O primeiro ministro Patrice Trovoada anunciou que está na forja um projecto para importação do gás a partir da Guiné Equatorial, para garantir produção de energia em São Tomé e Príncipe.

«É um processo que esta em curso. Nós somos um país que a energia é baseada e fornecida através do gasóleo. Um produto poluente não dispomos do gasóleo, e nem do dinheiro atempadamente para comprar o combustível», afirmou Patrice Trovoada.

O Primeiro Ministro falou da alternativa do gás para produção de energia numa visita a maior central eléctrica do país, em Santo Amaro.

Patrice Trovoada é actualmente Presidente do Comité de Crise criado pelo governo para lidar com a situação energética do país. Rotura prolongada dos combustíveis, e consequentemente a paralisação de toda actividade económica e social.

O BAD já avisou que medidas urgentes de saneamento devem ser implementadas na empresa de electricidade, a EMAE. No âmbito do comité de crise, o chefe do governo apontou algumas acções imediatas.

«Vamos rever estas disposições legais, porque toda a gente terá que pagar energia», pontuou, Patrice Trovoada.

A população vai ser sensibilizada no sentido de cumprir com as suas obrigações. «Vamos fazer advocacia e quem ficar convencido que não pretende pagar as contas, nós vamos cortar energia», alertou.

Em parceria com o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, o governo pretende intensificar a produção de energia renovável, principalmente solar.

O primeiro ministro disse que a intenção é elevar a produção dos actuais 12 megawatts para 22.

Waley Quaresma

.