STP leva “POVO” à Lisboa

É a maior comitiva de sempre presente num evento internacional de carris religioso. S. Tomé e Príncipe participa na Jornada Mundial da Juventude que se realiza de 1 a 6 de Agosto próximo em Lisboa – Portugal, com um total de seiscentas e setenta pessoas, entre peregrinos, escuteiros e voluntários.

Os participantes começam a viajar para a capital portuguesa entre 22 a 31 do mês corrente.

“Vamos levar todo o nosso dinamismo, todo o nosso espírito de santomensidade, levar a nossa cultura, erguer a nossa bandeira e não só representar a Diocese Santomense, mas em particular, representar S. Tomé e Príncipe” – disse a porta-voz da pastoral juvenil, Eloisa Cabinda.

Uma representação da pastoral foi recebida em audiência, esta quarta-feira, pelo chefe do governo santomense, Patrice Trovoada. “O primeiro-ministro nos encorajou, disse que está muito feliz por essa representação, está confiante que S. Tomé e Príncipe terá um bom desempenho na jornada e se disponibilizou em nos apoiar” -sublinhou Cabinda.

Quanto ao eventual aproveitamento da oportunidade da Jornada Mundial da Juventude para emigração, por parte dos participantes, Cabinda pontuou “não podemos dizer que as pessoas estejam a aproveitar ou não esta oportunidade para poder emigrar porque seguimos as regras da igreja em relação aos requisitos. As pessoas reuniram esses requisitos e nós procedemos as inscrições. No entanto, se têm essa intenção, não conseguimos determinar porque aquilo que se passa na cabeça de cada um é da responsabilidade própria” – frisou.

A porta-voz da pastoral juvenil da Diocese de S. Tomé e Príncipe avançou, que essa questão de oportunidade para emigração não foi levantada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, mas, constituiu motivos de preocupação por parte de outros membros do governo com realce para a ministra da Juventude e Desporto.

José Bouças