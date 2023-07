 Rádio Jubilar transmite Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude(JMJ) 2023, em Lisboa- Portugal, vai começar esta terça-feira(1 ).

Na impossibilidade de viajar, os jovens católicos são-tomenses que quiserem acompanhar à cerimónia de abertura e o dia a dia dos peregrinos nacionais poderão fazê-lo a partir de casa.

A Radio Jubilar vai transmitir, em direto o momento inaugural do evento, onde a comissão organizadora espera poder contar com um milhão e meio de participantes, provenientes dos quatro cantos do mundo.

A delegação da Rádio Católica de São Tomé e Príncipe, composta por jornalistas Ana Sofia e Licinia Conceição, partiu entusiasmada e motivada para trazer a tempo e hora a imagem sonora de cada momento do evento e dos 700 jovens católicos são-tomenses, que participam na JMJ.

Esta será a primeira cobertura Internacional de sempre em grande escala da estação católica, segundo o diretor Glória Rosário.

“Já cobrimos alguns eventos internacionais, mas nunca com esta proporção. É pela primeira vez que a rádio envia duas jornalistas, o que demonstrar também a nossa preocupação com a questão do género. Foi um desafio para nós, mas com apoio da diocese conseguimos responder à altura”- Rosário.

Antes de deixar o país, as mesmas foram recebidas pelo Bispo Dom António Bengui,

Bispo Auxiliar de Luanda e Administrator

Apostólico de STP.

A XXXIII Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso que irá decorrer na cidade de Lisboa -Portugal, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023.

Martins dos Santos