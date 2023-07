Carlos Vila Nova recebeu mensagem escrita de João Lourenco de Angola

O Ministro das Relações exteriores de Angola Téte António na qualidade de enviado especial do Chefe de Estado angolano, entregou a mensagem e disse que não conhece o conteúdo da mesma.

«Estou aqui para entregar uma mensagem escrita do presidente da república de Angola. E como sabem o conteúdo da mensagem de um chefe do estado não se revela ao público, só o destinatário é que conhecerá o conteúdo da mensagem», declarou o ministro das relações exteriores de Angola.

O diplomata angolano preferiu destacar as boas relações bilaterais, que devem ser aprofundadas nos próximos tempos, com a implementação dos diversos acordos assinados entre os dois países no âmbito da recente comissão mista.

«Um deles tem a ver com a circulação de pessoas e bens e a supressão de vistos», precisou o diplomata angolano.

Angola que vai passar a presidência da CPLP para São Tomé e Príncipe, pretende que o arquipélago dê continuidade aos projectos de cooperação económica no âmbito da Comunidade Lusófona.

«E outro aspecto chave tem a ver com a questão da mobilidade e a circulação de pessoas e bens dentro do espaço da CPLP», confirmou.

O ministro das relações exteriores de Angola, Téte António, acrescentou que uma delegação angolana deverá participar na cerimónia de celebração dos 48 anos da independência de São Tomé e Príncipe, a ter lugar no dia 12 de julho.

Waley Quaresma