Juventude e sustentabilidade “é o lema da cimeira da CPLP em São Tomé

Vinte anos depois, S. Tomé e Príncipe volta a acolher a cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e consequentemente, suceder Angola na presidência rotativa da organização, por um período de dois anos.

A décima quarta conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP realiza-se de 21 a 28 de Agosto. O lançamento oficial do evento aconteceu esta sexta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

A cimeira de S. Tomé tem como lema “Juventude e a sustentabilidade”.

Lema que cola a atenção que deve ser dedicada a juventude com a preservação do planeta tendo como pano de fundo três pilares: educar, inovar e preservar.

Pois, segundo o chefe da diplomacia santomense, “o mundo pertence cada vez mais aos jovens e é a eles que cabe a grande responsabilidade de transformá-lo, contudo, é de todos nós o dever de preservá-lo”.

Alberto Pereira que falava no lançamento oficial da conferência entende ser vital “a aposta no desenvolvimento humano de modo a que tiremos proveito da estrutura populacional dos nossos países, que na sua maioria, é essencialmente jovem. Por outro lado, consideramos que urge o desenvolvimento sustentável, através da preservação do planeta, não podendo essa visão ser negligenciada aquando da tomada de decisões.

Considerando a pluralidade e ambição da temática, no vídeo de apresentação do logotipo oficial da conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, S. Tomé e Príncipe apresenta a imagem de um futuro jovem, verde e sustentável.

O ponto alto da cimeira de S. Tomé será no dia 27 de Agosto, no palácio dos congressos, onde os nove Estados-membros estarão reunidos a fim de discutir e aprovar assuntos relacionados com a comunidade.

José Bouças