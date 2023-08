China pode ajudar na transição energética e ser referência de STP na luta contra a pobreza

«A China tem liderado o mercado mundial com a introdução de novas tecnologias, concretamente os painéis solares…», o alerta para São Tomé e Príncipe foi feito pela embaixadora Isabel Domingos.

Em declarações ao Téla Nón, a diplomata manifestou-se preocupada com a cíclica crise de energia eléctrica no país. Recentemente, segundo Isabel Domingos, organizou uma reunião por videoconferência com a equipa da Agência Nacional de Promoção de Comércio e Investimentos de São Tomé e Príncipe, e de repente a reunião terminou por causa do corte de energia eléctrica.

«É preciso entender e apropriar aquilo que a China é capaz de fazer. Pode nos ajudar, e tem capacidade e interesse em nos ajudar nisso, para que São Tomé e Príncipe possa iniciar efetivamente o processo de transição energética», afirmou a embaixadora de São Tomé e Príncipe na China.

Isabel Domingos explicou que as novas tecnologias chinesas em matéria de energia limpa permitem produzir em menor área, uma maior capacidade de energia solar. Energia é o motor do desenvolvimento, e São Tomé e Príncipe ainda não conseguiu garantir fornecimento regular à população.

Na luta contra a pobreza, China é uma referência no mundo. Desde o ano 2010 que atingiu os principais objectivos de desenvolvimento sustentável(ODS) das Nações Unidas, com destaque para a redução da pobreza. Os ODS definidos pelas Nações Unidas devem ser atingidos por todos os países do mundo no ano 2030.

«São desafios em que temos dificuldades em São Tomé e Príncipe e que a China tem prosperado, tem apresentado bons resultados, e que podem nos servir de referência, de exemplo, e aplicar no nosso contexto são-tomense», frisou a embaixadora Isabel Domingos.

O desenvolvimento sustentável, e a promoção da economia verde são as prioridades do país asiático, e segundo Isabel Domingos, podem ser apropriadas por São Tomé e Príncipe.

«Não é possível falar-se hoje de desenvolvimento, seja na agricultura, ou em qualquer outra área sem o conceito de sustentabilidade. E a China tem-se comprometido com a questão das mudanças climáticas, o desenvolvimento verde e sustentável», sublinhou.

O projecto piloto de luta contra a Pobreza que a China está a implementar na Roça Caldeiras na ilha de São Tomé é considerado pela embaixadora são-tomense como um pontapé de saída, que terá impacto positivo no meio rural.

«Estamos a falar na base desse projecto que é de garantia da segurança alimentar. A China tem aplicado o mesmo processo em diferentes províncias e com resultados visíveis», acrescentou Isabel Domingos.

Na entrevista concedida ao Téla Nón nas instalações da embaixada de São Tomé e Príncipe em Pequim, a diplomata são-tomense disse que na extensão da aplicação do projecto de luta contra a pobreza na comunidade de Caldeiras em São Tomé, a República Popular da China «tem trazido empreendedores são-tomenses no ramo da agricultura e no ramo da transformação agroalimentar para virem aprender com o exemplo da China».

Note-se que o projecto piloto de redução da pobreza que está a ser implementado na roça Caldeiras, faz parte de uma proposta lançada pelo Presidente chinês Xi Jinpingna 8ª conferência ministerial do Fórum de Cooperação – China/África para criação de 9 projectos de cooperação pragmática de luta contra a pobreza em África.

Abel Veiga