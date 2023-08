Patrice Trovoada : “O desabafo do MNE não estava alinhado com a posição do governo”

O Primeiro-ministro, Patrice Trovoada disse, esta sexta-feira, que o ministro dos negócios estrangeiros cooperação e comunidades, Alberto Pereira teve uma atitude digna e corajosa em apresentar a sua demissão do cargo. Tudo porque, segundo o chefe do governo, o desabafo do ministro causou desconforto e danos e não estava alinhado com a posição do governo.

«As palavras do ministro não refletem a posição do governo, o sentimento do governo, a apreciação do governo. Por isso é que o ministro reconheceu que este desabafo que, tem que ser enquadrado num contexto particular, causou desconforto».

Patrice Trovoada avançou que já tem uma decisão sobre o pedido de demissão apresentado por Alberto Pereira e só está a espera do Presidente da República para torná-la público.

«A constituição diz que o Presidente da República nomeia e exonera sobre proposta do Primeiro-ministro. Já tenho a minha decisão, mas, espero pelo regresso do Presidente da República para falarmos e só depois anunciar qual vai ser a saída» – frisou em tom sorridente o primeiro-ministro.

A reação de Patrice Trovoada foi ouvida no aeroporto internacional Nuno Xavier, minutos antes da sua partida para a República Democrática do Congo para uma visita de trabalho.

Recorde-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, apresentou ao primeiro-ministro o seu pedido de demissão no dia 28 de Julho transato, depois de ter tecido duras críticas a Portugal e Angola, em relação ao ensino do português na Guiné-Equatorial.

José Bouças