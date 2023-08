UNICEF exige medidas para reprimir os autores do abuso sexual de menores

A UNICEF exige que o Estado são-tomense tome medidas duras para reprimir os autores do abuso sexual de menores. Noel Marie Zagre, representante da UNICEF na Comunidade dos Estados da África Central despediu-se do Presidente da República Carlos Vila Nova, e pediu mais investimento na infância.

O abuso sexual de menores já é um flagelo em São Tomé e Príncipe. A UNICEF diz que é um problema catastrófico no país e no mundo e que precisa ser resolvido.

«Há trabalhos que devem ser feitos a nível da justiça. A repressão dos autores do abuso sexual de menores. Sabemos que há dificuldades em implementar isto. Há muito a fazer para por em prática a repressão dos autores», declarou.

UNICEF considera que o combate seja determinado e sem excepção. «Muitas vezes as pessoas que são indicadas para proteger as raparigas, são elas mesmas autoras dos abusos sexuais. Isto levanta muitos problemas. Mas chegamos(UNICEF e o Presidente da República) ao consenso de que este é o ponto de honra sobre o qual devemos continuar a trabalhar», acrescentou.

Na comunicação à imprensa depois da reunião com o Presidente da República, o representante da UNICEF anunciou que estão a ser reunidas as condições técnicas e financeiras para a realização de um inquérito nacional sobre a prevalência do abuso sexual de menores no país. Uma forma de apurar dados fiáveis sobre a dimensão do flagelo em São Tomé e Príncipe.

«Muita gente pensa que está a aumentar, tendo em conta o número de casos que são relatados. No entanto temos que ter provas. Pedimos ao governo que comece já a preparar. Já começamos a mobilizar os recursos para lançar o inquérito. È um inquérito que se faz de 4 em 4 anos», pontuou Noel Marie Zagre.

Noel Marie Zagre despediu-se do Presidente da República no término da sua missão de 3 anos como Representante da UNICEF para São Tomé e Príncipe e a Comunidade dos Estados da África Central.

No balanço da missão destacou também os sucessos alcançados por São Tomé e Príncipe na promoção dos direitos das crianças, com destaque para os sectores da educação e saúde.

Abel Veiga