PM inspecionou ensaios para recepção dos Chefes de Estados da CPLP

O governo começou a realizar ensaios do sistema de segurança para recepção dos chefes de Estados e de Governos que vão participar na cimeira da CPLP no dia 27 de Agosto.

No aeroporto internacional Nuno Xavier, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada inspeccionou o simulacro dos serviços protocolares e de segurança para recepção dos Presidentes da República e Chefes de Governo dos 8 países membros da CPLP.

Segundo Patrice Trovoada mais ensaios serão realizados até ao dia 19 de Agosto. O Chefe do Governo são-tomense, garantiu que a maioria dos países da CPLP vai estar representada pelos Presidentes da República e Chefes de Governo. Apenas Timor Leste terá indicado que será representado pelo Presidente do parlamento.

Já o conselho de ministros, garantiu que «no que concerne à XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que será realizada na Cidade de São Tomé, no dia 27 de Agosto de 2023, o Conselho analisou todos os trabalhos das equipas envolvidas no processo e conclui que estão criadas as condições técnicas e operacionais para acolher com êxito a conferência», destacou o comunicado do conselho de ministros.

Abel Veiga