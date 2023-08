PROIBIDO manifestar-se em STP

O governo decidiu proibir por um período de 15 dias todo tipo de manifestações com carácter reivindicativo ou protestatório em São Tomé e Príncipe.

O Direito de Manifestação consagrado na constituição política, como um dos alicerces do Estado de Direito Democrático, fica assim proibido no país.

Em comunicado, o conselho de ministros explicou as razões da proibição do direito de manifestação pública.

«Atendendo a necessidade de se garantir um clima de tranquilidade e ordem durante o período de preparação, chegada das delegações e durante a realização da Cimeira dos Chefes de Estados e de Governo da CPLP;

Considerando que as forças de segurança estão todas envolvidas nas actividades da cidade segura;

Neste âmbito, na impossibilidade de se afectar Forças e Serviços de Segurança do Estado para garantir a segurança das pessoas e dos bens em caso de manifestação, o Governo decidiu, face as razões excepcionais, que durante o período de 15 dias a contar da data da publicação do presente Comunicado, estão PROIBIDAS as realizações, em todo o território nacional, de todo tipo de manifestações com carácter reivindicativa ou protestatória», determina o governo.

Proibido qualquer tipo de manifestação de protesto, o executivo apela a população a participar de forma cordial na XIV Cimeira da CPLP.

«O Conselho de Ministros aproveita a oportunidade para apelar ao povo de São Tomé e Príncipe a sua envolvência e participação de forma cordial, neste acto tão importante que colocará o país em destaque».

Abel Veiga