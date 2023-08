Acesso a financiamento é um desafio para CPLP

Manuel Clarote Lapão, Director da Cooperação da CPLP considera que a solidariedade dos países mais desenvolvidos é fundamental para dar sustentabilidade aos projectos de desenvolvimento em prol da Juventude.

A quadragésima sexta reunião dos pontos focais de cooperação da CPLP, prepara o caminho para a realização da cimeira dos chefes de Estado e de governo, de domingo 27 de Agosto em São Tomé.

A questão do acesso ao financiamento para a execução dos projectos de desenvolvimento sustentável para juventude é um desafio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

«A nossa comunidade é bastante hábil na identificação das questões que importam ao nosso desenvolvimento colectivo. Mas, não temos tido sempre a mesma possibilidade de encontrar recursos sustentáveis para aplicação nos projectos que são aprovados. É um desafio que persiste que iremos trabalhar no seio da comunidade», declarou o Director de Cooperação da CPLP.

Juventude e sustentabilidade é o lema da CPLP para os próximos 2 anos, e sob a presidência de São Tomé e Príncipe.

«O acesso ao financiamento, não é um problema apenas da CPLP. É um problema da agenda internacional», reforçou Manuel Lapão(na foto).

A direcção de cooperação diz que a organização lusófona assinou acordos com várias agências das Nações Unidas, para promoção do desenvolvimento sustentável. Apelou à solidariedade dos países mais desenvolvidos. «A sustentabilidade é o maior desafio da nossa geração», frisou.

A juventude tem sido a protagonista do processo de mobilidade que está a ser promovido no espaço dos países de expressão portuguesa. Um processo que deve ser sustentável.

«Se dentro do espaço da CPLP esta mobilidade for acelerada, e nós podermos contar dentro dos Estados que compreendem a nossa organização com o melhor que os jovens têm para dar, circulando em busca de novas oportunidades de formação, de emprego, mas trazendo depois para o país de origem toda essa riqueza que obtiveram, assim vamos conseguir ser mais sustentáveis, sem dúvidas…», pontuou o director de cooperação da CPLP.

A reunião dos pontos focais de cooperação da CPLP, não aprovou novos projectos para os próximos 2 anos. Em dois dias de reunião em São Tomé procura sim definir novas estratégias de acção, que possam atrair parcerias e financiamentos para garantir o desenvolvimento sustentável para os 9 Estados membros.

Abel Veiga