Mais 14 estudantes são-tomenses vão ser formados na China

Na cerimónia de apresentação e de despedida dos 14 jovens estudantes são-tomenses que vão ser formados nas universidades chinesas, a embaixadora Xu Yingzhen inspirou no lema da XIV Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que se realiza este domingo em São Tomé.

«O lema da Cimeira da CPLP é a Juventude e a Sustentabilidade. Os jovens são o futuro de um país», declarou a embaixadora da China em São Tomé e Príncipe.

A China diz que pretende ensinar os jovens estudantes são-tomenses a pescar o desenvolvimento sustentável. «Espero que aproveitem os conhecimentos adquiridos na China para melhor a preparação pessoal e contribuir para o desenvolvimento de STP. Tornando-se embaixadores de amizade entre a China e São Tomé e Príncipe», reforçou Xu Yingzhen.

Na cerimónia que decorreu nas instalações da embaixada da China, os estudantes e os pais e encarregados de educação foram informados sobre a realidade da China. Uma antiga estudante são-tomense na China chamou a atenção dos novos estudantes para a necessidade de respeitar as normas e leis chinesas.

Segundo a embaixadora Xu Yingzhen o número de estudantes são-tomenses na China atingiu um record nos últimos anos. Um país que se agiganta no contexto internacional e que pode ser referência de conhecimento avançado para os jovens de São Tomé e Príncipe.

«Atualmente a China lidera o mundo em muitas áreas como economia, saúde, infraestruturas e tecnologia de ponta», confirmou a diplomata chinesa.

Através da iniciativa “Uma Rota – Uma Faixa (Rota da Seda) lançada há 10 anos, e que liga 3 continentes, nomeadamente Ásia, Europa e África, a China diz que vai «criar ainda mais oportunidades para o resto do mundo», frisou a embaixadora.

Os 14 estudantes que dentro de dias vão seguir viagem para a China foram convidados a descobrir a cultura e a história do país asiático. «Com uma história de 5 mil anos, a civilização chinesa é a única no mundo que nunca foi interrompida. Sugiro que possam conhecer as diversas facetas…», afirmou Xu Yingzhen.

Cultura, educação, saúde e agricultura são segundo a embaixadora da China, as áreas de cooperação que vão ser reforças nos próximos tempos com São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga