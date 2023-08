STP preside a CPLP até 2025

O Presidente de Angola João Lourenço entregou ao Presidente Carlos Vila Nova o martelo da Presidência da CPLP. Foi o momento alto da XIV Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

tendo Juventude e Sustentabilidade como lema para os próximos 2 anos, os 9 países membros da CPLP pretendem fomentar parcerias e troca de experiências para atender as necessidades da juventude e do desenvolvimento sustentável.

A mobilidade no seio da comunidade é outro valor que deve alimentar a sustentabilidade. Combate às mudanças climáticas, promoção da formação profissional e universitária, redução do desemprego, e a digitalização da economia são dentre outras acções prioritárias a serem implementadas.

Marcelo rebelo de Sousa, Presidente de Portugal destacou no fecho da cimeira de Chefes de Estado e de governo a parceria tecida com Cabo Verde que vai permitir a transformação da dívida externa caaboverdiana para com Portugal num Fundo Verde para combate às mudanças climáticas,.

Os Chefes de Estado e de Governo decidiram que a próxima cimeira da CPLP será realizada na Guiné Bissau.

Abel Veiga