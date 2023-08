Patrice Trovoada defende a reciprocidade da mobilidade na CPLP associada à formação dos jovens

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe garante que o país vai trabalhar na plenitude da mobilidade no espaço lusófono, para fortalecer a formação, sobretudo dos jovens, e na promoção do português como língua de trabalho nas nações unidas.

No balanço da cimeira da CPLP realizada da capital santomense, o primeiro-ministro Patrice Trovoada defendeu que a mobilidade no espaço lusófono deve atender ao princípio de reciprocidade e estar também associada à capacitação, sobretudo da juventude. A preocupação do chefe do Governo surge numa altura em que o país tem registado um aumento significativo da emigração jovem.

«Jovens têm que estar formados, têm que estar atentos, têm que estar informados, têm que ter as suas próprias redes de contacto e de influência para escolher, no seio dessa comunidade, onde é que eles pretendem ir, para quanto tempo e construírem suas vidas» – disse o primeiro-ministro.

Inspirado no lema “Juventude e sustentabilidade” como bandeira da presidência de S.Tomé e Príncipe na organização, Patrice Trovoada, acredita na mobilização de apoios para que o arquipélago se possa transformar também numa referência internacional em matéria de formação de quadros.

«Podemos ter aqui polos que permitem outros estudantes também virem cá estudar, pagar propinas, pagar rendas de casa, fazer crescer a nossa economia e permitir que haja mais vagas também de formação para os nossos próprios jovens aqui».

A projeção internacional do português como língua de trabalho nas Nações Unidas afigura-se como um dos desafios da presidência de S. Tomé e Príncipe.

A propósito, o chefe do governo santomense sublinhou que “iremos trabalhar, temos o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres que é português, iremos sim, em conjunto fazer o lóbi necessário para tal”.

O primeiro-ministro faz um balanço positivo da organização da XIV cimeira da CPLP na capital santomense e mostra-se otimista quanto aos resultados da presidência rotativa da comunidade nos próximos dois anos.

José Bouças