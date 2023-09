China e STP aprofundam a cooperação em todos os domínios da defesa e segurança

Jorge Amado, ministro da Defesa e Administração Interna de São Tomé e Príncipe reuniu-se na terça feira com a embaixadora da China Xu Yingzhen para definir novas acções no domínio da segurança interna.

As duas partes começaram por analisar o resultado da parceria encetada no quadro da realização da XIV Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorreu em São Tomé no dia 27 de Agosto.

Segundo Xu Yingzhen no quadro da cimeira da CPLP a República Popular da China enviou para São Tomé 2 peritos em sistemas de segurança para formar as forças de segurança nacionais.

«Estiveram aqui dois técnicos para dar apoio e garantir o bom funcionamento dos equipamentos oferecidos pela China ao Ministério da Defesa. Deram formação aos quadros locais sobre a utilização dos equipamentos», referiu a diplomata chinesa.

Preocupado com a deterioração da segurança interna, o Ministério da Defesa e Administração Interna propôs à China a introdução de meios modernos de vigilância, nomeadamente vídeos, no sistema nacional de segurança.

«Esta é uma possibilidade. Mas depende do estudo a ser feito em termos do interesse das entidades chinesas ou do sector empresarial chinês em fornecer esses sistemas. Vamos apresentar a proposta às autoridades chinesas para avaliar as possibilidades», sublinhou.

A embaixadora da China confirmou que São Tomé e Príncipe pretende reforçar a cooperação em todos os domínios de segurança.

Ao mesmo tempo, os dois países deverão assinar brevemente o novo acordo no domínio da defesa e segurança.

«Já temos o texto do acordo, que foi enviado à China para ser assinado. Depois entregaremos ao ministro da defesa para assinar. É um acordo que cria as condições para que no futuro os dois países possam aprofundar as relações com destaque para a formação de quadros», explicou Xu Yingzhen.

São Tomé e Príncipe busca experiência e tecnologia chinesa para reforçar a segurança interna.

Abel Veiga