“Nós estamos interessados em andar junto com a China …Nós queremos ir longe com a China”

É o propósito do governo de São Tomé e Príncipe manifestado nas celebrações do septuagésimo sétimo aniversário da fundação da República Popular da China.

Gareth Guadalupe, o ministro da presidência e que acumula o pelouro dos negócios estrangeiros e cooperação, disse que São Tomé e Príncipe pretende que a cooperação bilateral evolua para outros patamares.

«Queremos dar visibilidade na cooperação com a China com a construção de centros de saúde. São unidades de interesse da população», referiu o ministro Gareth Guadalupe.

Para além da maior intervenção chinesa na infraestruturação do sector da saúde, o executivo quer ver a construção civil chinesa a rasgar o país com novas estradas. Estradas que possam ligar o interior do país ao litoral. Estradas que possam dinamizar a actividade económica.

«Queremos também reforçar a construção de estradas, para levar os turistas ao interior do país», confirmou o ministro da presidência que acumula os negócios estrangeiros e cooperação.

Para realizar a infraestruturação rodoviária e hospitalar do país, o executivo são-tomense propôs a China a alteração do projecto de alargamento da pista do aeroporto internacional. Parte do financiamento chinês para extensão da pista do aeroporto internacional deverá ser canalizada para a infraestruturação do interior do país.

«Queremos também reforçar a cooperação no domínio da segurança», avisou o Ministro Gareth Guadalupe.

A segurança é considerada como um dos principais activos de São Tomé e Príncipe, e o governo pretende reforçar e modernizá-la com apoio da tecnologia chinesa.

«Estamos em negociações com a embaixadora da China, neste sentido queremos um país mais seguro», precisou o ministro santomense.

Note-se que no quadro da realização da cimeira dos chefe de Estado e de governo da CPLP em São Tomé, a polícia nacional inaugurou uma unidade de segurança e de vigilância criada e apetrechada pela República Popular da China.

Abel Veiga