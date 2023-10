Filipe Nascimento premiado por Mérito Lusófono

O PRÉMIO LUSOFONIA – MÉRITO LUSÓFONO 2023 da 7ª edição da gala do prémio da lusofonia que homenageia, anualmente, personalidades que contribuíram para a promoção da língua e cultura portuguesas em todo o mundo, foi atribuído Filipe Nascimento Por todo este trabalho esclarecido e qualificado de cidadania, ao serviço de São Tomé e Príncipe, de Portugal e da lusofonia em geral, foi decidido atribuir ao Dr. Filipe Nascimento o Prémio Lusofonia Mérito Lusófono 2023”, lê-se na nota do corpo de jurados.

E, de facto, é o reconhecimento de uma justíssima atribuição: isto, porque, o prestigiado jornal francês Le Monde, considerou a Ilha do Príncipe, como “Destination n° 8 du palmarès voyage « Le Monde » 2023

Distinção atribuída na sequência de uma reportagem a esta ilha do arquipélago de S. Tomé e Principe, destacando, que, a antiga “ilha do chocolate”, situada no Golfo da Guiné, quer agora desenvolver o ecoturismo. O seu isolamento geográfico preservou o fundo do mar e a floresta primária, a tal ponto que a UNESCO a classificou como “reserva da biosfera”.

A entrega dos prémios, que teve apresentação de Raquel Flores e de Gabriel Niva e algumas intervenções musicais, contemplou, Joaquim Chissano (Ex. Presidente da República de Moçambique); Manuela Ramalho Eanes (Fundadora e Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança); António Saraiva (Presidente da Cruz Vermelha em Portugal); Fátima Lopes (Apresentadora e escritora); Alice Vieira (escritora e jornalista) e Instituto Camões.

Filipe Nascimento, que recebeu o prémio da mão do embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, António Quintas, considerou o momento uma subida honra, de alegria e emoção. Felicitou a organização por iniciativa em prol da lusofonia, agradeceu ao prestígio e responsabilidade que lhe deram, tendo destacado que “servir na política é um ato de nobreza, mas de coragem”.

Filipe Nascimento, no seu discurso de agradecimento, a citou o exemplo de vida e dedicação do ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, um dos laureados, afirmando ter acompanhado, desde pequeno a sua luta, pelas causas de África e da lusofonia – Sublinhando, de seguida, referindo-se S. Tomé e Príncipe, que “o nosso Presidente continua a precisar de nó!…E nós cada vez mais unidos!… Considerando que esta é também “uma corrida de estafeta, e que” estamos aqui para continuar o seu trabalho!

Saio daqui mais inspirado! Motivado!… E com mais energia para continuar a servir a população do Príncipe! Aos santomenses! Aos africanos! E a lusofonia em geral… O meu muito obrigado!… Viva a lusofonia!

“Este prémio é dedicado a toda população da Ilha do Príncipe e de modo em geral a todos os são-tomenses. Quero neste momento agradecer a Deus, ao meu pai, à minha mãe, á minha esposa, filhos irmãos, todos familiares, aos amigos e colegas desta caminhada, companheiros de trabalho e de luta, aos meus professores e a todos aqueles que são braços e pernas quando abraçamos uma causa colectiva”, sublinhou.

O Prémio Mérito Lusófono é uma iniciativa da Universidade de Coimbra que visa premiar personalidades e instituições que se destacam na promoção e difusão da língua portuguesa e da cultura dos países de língua oficial portuguesa, na área de música, literatura, comunicação social, artes plásticas, teatro, educação, moda e de entre outras.

Filipe Nascimento é o actual presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, licenciado em Direito, prometeu em 2020 aquando da sua investidura, a continuidade da transformação e modernização da ilha do Príncipe e melhoria progressiva da qualidade de vida da sua população.

Natural da Ilha do príncipe – . Durante a sua infância e adolescência, trabalhou sempre com o seu pai na agricultura e pecuária. Frequentou o ensino primário, básico e secundário nas escolas da Nova Estrela, do Padrão e do Santo António II, respetivamente. Durante a sua infância, adolescência e juventude no Príncipe, foi sempre muito dinâmico no exercício da cidadania.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Nesta mesma Faculdade, frequentou pós-graduação em Direito Bancário, pelo CIDP | FDUL – Centro de Investigação de Direito Privado; bem como frequentou pós-graduações em Direito das Sociedades, em Ciência da Legislação e Legística.

É Advogado pela Ordem dos Advogados Portugueses. Foi Adjunto e Assessor do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Mestre Francisco Rocha Gonçalves, sob a Presidência da Câmara do Dr. Isaltino Morais; é Membro do Conselho Consultivo do IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas; é Jurista e Técnico Superior da Câmara Municipal de Oeiras.

Em Portugal, foi Deputado Autárquico na Assembleia de Carnaxide e Queijas e líder da Bancada na Assembleia de Carnaxide e Queijas. De 16 de novembro de 2019, até ao presente, é Presidente da UMPP – União para Mudança e Progresso do Príncipe. Atualmente é Presidente do Governo Regional do Príncipe – STP (desde 18 de agosto de 2020).

Jorge Trabulo – Jornalista em Portugal