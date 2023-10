Importação de mais geradores a gasóleo para aliviar a crise de energia

O primeiro-ministro Patrice Trovoada, anunciou a importação nos próximos 15 dias de mais um grupo de geradores a gasóleo para produzir energia em São Tomé e Príncipe.

O grupo de geradores com capacidade de produzir 10 magawatts, é importado segundo Patrice Trovoada por um grupo privado estrangeiro que investiu 11 milhões de euros.

É a solução apresentada pelo chefe do governo para aliviar a mais uma crise no fornecimento de energia no país.

«Lamentamos as situações, tentamos o melhor possível gerir a escassez. Já é uma boa notícia que temos, hoje estamos a produzir 12 megawatts daqui a algumas semanas teremos 22 megawatts no país», referiu Patrice Trovoada.

Abel Veiga