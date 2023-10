Realizado na ilha do Príncipe o 4º fórum de cooperação municipalista da lusofonia

Com o tema governança local para o desenvolvimento sustentável, a região autónoma do Príncipe acolheu o 4º fórum de cooperação municipalista da lusofonia.

Para o presidente do governo regional é uma oportunidade singular não só para ilha do Príncipe como para todo o arquipélago santomense.

«Vai ser um guião para melhorarmos a nossa forma de promover as políticas públicas e é também uma oportunidade para a dinamização da economia local. Traz oportunidades para o sector privado e é uma forma de fazermos com que a população seja parte do processo» – disse Filipe Nascimento.

O fórum que se realiza pela primeira vez na ilha reserva mundial da biosfera da Unesco é organizado com apoio da União das cidades capitais de língua portuguesa (UCCLA) e do fundo galego de cooperação e solidariedade.

«O que pretendemos, sobretudo, é conhecer-nos, conhecer os países, saber que todos somos capazes de consentir esforços para que os nossos países melhorem, para que as condições de vida dos nossos filhos sejam cada vez melhor» – enfatizou Juan González, presidente do Fundo Galego de Cooperação e Solidariedade.

«A UCCLA trabalha em cooperação em 62 cidades em cinco continentes. É de supra importância estarmos presentes e, não só, contribuir para que as coisas se transformem e mude. Fora disso, estamos aqui na biosfera, ladeado de um oceano que precisamos conhecer. Esta é a importância de estarmos juntos e de contribuirmos para que o oceano seja preservado e que haja uma justiça social mais coerente» – destacou por seu lado, Princesa Peixoto, coordenadora da área social da UCCLA.

O oceano sem fronteiras, desafios da governação e instrumentos inovadores para o desenvolvimento, a cooperação descentralizada como mecanismo de aceleração do cumprimento dos ODS, foram assuntos analisados durante a conferência que se previa para quatro dias, mas que por razões relacionadas com a ligação entre as ilhas viu o programa ser reduzido apenas para uma só sessão.

José Bouças