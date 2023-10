“Cooperação descentralizada” um dos temas em destaque no 4º fórum de cooperação municipalista da lusofonia

A “cooperação descentralizada” é uma das ferramentas cada vez mais poderosa, na procura de respostas que garantam a melhoria de oportunidades aos cidadãos.

Foi, aliás, um dos assuntos que dominou o quarto fórum de cooperação municipalista da lusofonia, que decorreu na cidade de Santo António, na região autónoma do Príncipe. Cabo Verde é um exemplo.

«Nesses 32 anos de municipalismo cabo-verdiano, soubemos aproveitar as diferentes janelas de oportunidades que nos apareceram, sobretudo com parceiros estratégicos e históricos, nomeadamente, Portugal, a própria União Europeia, Luxemburgo e o Brasil. Essas parcerias trouxeram ganhos incomensuráveis para o país»- vincou Ângelo Vaz, presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo da Ilha cabo-verdiana de Santiago.

Oportunidades que em muito estão a contribuir para mudar o arquipélago cabo-verdiano. «Cabo-Verde é o que é hoje graças a essas oportunidades que juntamente com as políticas traçadas pelo governo central, cada um dos autarcas tem sabido aproveitar e levar para o seu município investimentos, financiamentos que impactam diretamente a vida das populações. Fatores como a água, o saneamento, a educação, a saúde, a proteção civil, questões ambientais, estão na nossa agenda de governação e, com esses parceiros, estamos a conseguir melhores condições para as nossas populações, porque é para isso que fomos eleitos».

Um exemplo que a ilha do Príncipe procura seguir no alinhamento para o desenvolvimento. «Seja na área da educação, da saúde de infraestruturas, do ambiente e por sermos também a ilha reserva mundial da biosfera, somos chamados a participar em fórum onde temos dado o nosso contributo e, é aí onde se desenvolve o diálogo frutífero, construtivo na atração de oportunidades seja público ou privado» – enfatizou Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional do Príncipe.

Enquanto reserva mundial da biosfera, a ilha do príncipe integra uma rede que trabalha para o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável na lusofonia que inclui também a Galiza.

José Bouças