STP vai criar embaixada e missão permanente na Suíça

S. Tomé e Príncipe vai abrir a embaixada e missão permanente na Suíça. A decisão foi tomada em conselho de ministros que aprovou um decreto-lei para o efeito.

A representação diplomática em Genebra – Suíça irá funcionar como uma embaixada e, cumulativamente, missão permanente junto às organizações das Nações Unidas em Genebra com o propósito de executar e coordenar as acções de política externa do Estado santomense em matéria de relações internacionais multilaterais.

Terá ainda como tarefa, segundo o comunicado do conselho de ministros, assegurar a representação diplomática de S.Tomé e Príncipe junto de 263 missões diplomáticas, entre elas, estados soberanos, organizações internacionais, intergovernamentais e regionais e delegações com estatuto de reconhecimento internacional.

O conselho de ministros aprovou, igualmente, o decreto-lei de estatuto de carreira dos médicos bem como o decreto-lei que altera o estatuto de carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica.

O comunicado do conselho de ministros dá conta da exoneração do director da direcção de tecnologia de Informação e da extinção do gabinete de reforma da gestão das finanças públicas.

José Bouças