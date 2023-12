UE dá 5,6 milhões de euros para o OGE, Alemanha garante que é o maior financiador, e Portugal diz que quer ir mais longe

Cecile Abadie, a nova embaixadora da União Europeia entregou as cartas credenciais, e deu uma boa notícia para as finanças públicas de São Tomé e Príncipe. 5,6 milhões de euros para apoiar directamente o orçamento geral do Estado de 2024 à 2026.

Segundo a embaixadora os sectores de água e saneamento são as prioridades para o financiamento. São Tomé e Príncipe beneficia também de apoio da União Europeia no sentido da boa gestão das finanças públicas. O sector da justiça, ou a reforma da justiça é outro pilar importante da cooperação

Alemanha, que é a força motriz da economia europeia, também esteve no Palácio do Povo.

O embaixador Horst Gruner disse que 27% dos fundos da União Europeia são fornecidos pela Alemanha, e que ¼ dos financiamentos da União europeia em São Tomé e Príncipe são assegurados por Berlim. Horst Gruner garantiu que a Alemanha é o país mais importante da União Europeia.

Portugal, país membro da União Europeia, tem nova representante diplomática no país. Maria Cristina Albuquerque Moniz Moreira, entregou as cartas credenciais, com a promessa de elevar a já dinâmica cooperação bilateral para patamares mais altos.

«Procuramos ir ao encontro daquilo que são as prioridades de São Tomé e Príncipe, na área da saúde da educação, acção social, ambiente. Eu procurarei esforçar-me para reforçar este relacionamento que já é tão dinâmico, tão intenso e explorar obviamente aquilo que forem novas áreas de interesse e onde Portugal ainda não esteja presente», declarou a nova embaixadora de Portugal.

.O reino da Bélgica também se fez presente no Palácio do povo. A cooperação bilateral, avança com a electrificação da comunidade agrícola de Santa Adelaide em São Tomé, e o novo embaixador Stéphane Doppagne destacou o investimento privado belga que criou a maior empresa do país a AGRIPALMA produtora de óleo de palma.

Índia que inaugurou embaixada em São Tomé no ano 2021, tem novo embaixador, e destaca a formação de quadros santomenses e o sector da agricultura.

Já o novo diplomata da Arábia Saudita prioriza os sectores das infra-estruturas e turismo.

