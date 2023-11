Sindicato dos trabalhadores da Educação acusa o primeiro-ministro de falta de diálogo

O sindicato que congrega os guardas, jardineiros, cantineiras e serventes das escolas do país, foi pedir apoio do Presidente da República para promover o diálogo social em São Tomé e Príncipe.

Após reunião com o Chefe de Estado, Hilária Nunes presidente do sindicato lançou acusações.

«As condições do país e a falta de diálogo por parte do primeiro-ministro, tudo isto está a levar-nos a …enfim», desabafou a líder sindical.

Caso não haja diálogo por parte do governo, para melhoria das condições de trabalho e de salário, as cantineiras, jardineiros, guardas, serventes prometem mostrar a sua força.

«Por isso é que viemos procurar diálogo com o Presidente da República. Os trabalhadores da saúde já fizeram a sua parte. Em São Tomé e Príncipe a saúde e a educação andam juntos. Porque se saúde está doente, a educação está pior. O que ganhamos não dá para garantir uma refeição diária. Já deixamos bem claro que se isso não acontecer, um dia vamos paralisar mesmo o trabalho», frisou Hilária Nunes.

O sindicato dos trabalhadores das escolas do país chamou a atenção do Presidente da República para o facto de desempenhar um papel determinante para a educação de qualidade.

«A educação não se faz apenas com os professores. Por exemplo no hospital, um médico sem apoio do enfermeiro não consegue trabalhar, e na educação é a mesma coisa. Nós somos a chave da educação», precisou.

Segundo Hilária Nunes na reunião o Presidente Carlos Vila, disse que tudo fará para ajudar a classe, e que iria falar com o Primeiro-ministro para resolver o assunto, ou pelo menos facilitar o diálogo com os trabalhadores.

Abel Veiga