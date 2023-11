UGT-STP diz-se decepcionado com o primeiro-ministro e avisa que o nível de vida do povo degradou de forma insustentável

Numa carta endereçada ao primeiro-ministro Patrice Trovoada no dia 25 de outubro, e assinada pelo secretário geral Costa Carlos(nafoto) a Central Sindical UGT-STP, diz não poder conter «sem constar a nossa profunda decepção pelo facto de de um ano após o início da sua governação o nível de vida dos trabalhadores e do povo em geral ter-se degradado de forma manifestamente insustentável».

A União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, refere que com a implementação do IVA o preço dos produtos triplicaram «agudizando a miséria dos trabalhadores em particular e do povo em geral».

Na carta ao primeiro-ministro, o governo é acusado de pretender desvirtuar o verdadeiro papel do conselho de concertação social.

A central sindical avisa que a inflação é de cerca de 30%, e não entende a resistência do governo em não actualizar o salário mínimo nacional fixado que nem atinge 2500 dobras, quando o cabaz mínimo está avaliado em mais de 10 mil dobras.

«Será que em pleno século XXI a proposta alimentar de um cidadão é chá com pão ou em folhas de mato?», interroga a UGT.

O governo é acusado de má gestão dos parcos recursos que arrecada. «A UGT demarca-se de todos os obstáculos que têm vindo a impedir a assinatura de acordo do programa indicativo com as instituições financeiras porque reconhece que o mínimo que o tesouro público vem arrecadando devia ser bem utilizado e não para viagens tão exageradas dos dirigentes», destaca a carta da UGT-STP.

A Central Sindical fecha a missiva com uma exigência velada ao primeiro-ministro Patrice Trovoada, que é também Presidente do Conselho de Concertação social.

«Exige ao governo a calendarização da discussão e aprovação com os demais parceiros do salário mínimo nacional durante o primeiro trimestre do ano 2024 para que a sua implementação seja efectiva no primeiro semestre do ano 2024», concluiu a carta que foi entregue ao Chefe do Governo.

Note-se que a outra central sindical, a ONTSTEP já alertou ao Presidente da República Carlos Vila Nova de que o país pode conhecer uma convulsão social, por causa do aumento do custo de vida, e caso as autoridades governativas não apresentem a SOLUÇÂO.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor uma copia da carta da UGT-STP, para se inteirar de outros assuntos e contestações relatados ao primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Abel Veiga