Convulsão à vista – Greve geral na saúde marcada para 23 de outubro

Os sindicatos do sector da saúde já comunicaram ao Ministro da Saúde Célsio Junqueira, sobre a paralisação geral marcada para 23 de outubro.

No aviso de greve geral, que vai deixar a saúde em estado de convulsão, os sindicatos justificam a decisão com o facto do governo não ter cumprido com o prazo definido no memorandum de entendimento de 2 de Maio de 2023, que evitou a greve geral que tinham agendado para 3 de Maio de 2023.

Segundo os sindicatos da saúde, o governo assumiu o compromisso de resolver os pontos contidos no pré-aviso de greve do mês de Maio, num período de 90 dias.

«Tendo em conta que já se passaram 5 meses, sem que a entidade empregadora tenha honrado as responsabilidades assumidas… Considerando o agravamento das condições de trabalho no sistema nacional de saúde, consequência do não cumprimento das responsabilidades da entidade empregadora…», lê-se na carta de aviso de greve geral.

Desta vez os sindicatos do sector da saúde, prometem paralisar todos os serviços durante 5 dias.

«Os sindicatos subscritores vêm remeter o presente aviso de greve e informar a V. Excelência que entrarão em greve no dia 23 de outubro de 2023 e durante 5 dias seguidos, de 23 à 27 de Outubro», refere o documento sindical que chegou a redacção do Téla Nón.

Os profissionais do sector da saúde, justificam também a decisão de avançar para a greve tomando em consideração a «última deliberação saída no dia 13 de outubro de 2023 em que os funcionários e agentes do sistema de saúde transmitiram insatisfação em relação ao comportamento do governo no sentido de impedir a concretização do diálogo social e dos direitos e interesses dos funcionários e agentes afectos ao sector da saúde».

Abel Veiga