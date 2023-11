72,27% das crianças de São Tomé têm cárie dentária – China lançou projecto para combate

A prevalência da cárie dentária nas crianças da ilha de São Tomé, é muito superior a dos outros países africanos, com excepção da Eritreia. É uma das conclusões do inquérito epidemiológico realizado pela Equipa Médica da China em São Tomé e Príncipe.

«O inquérito descobriu que a taxa de incidência de cárie dentária entre crianças de 12 anos chegava a 72,27%, o que é muito superior à de todos os outros países africanos, excepto a Eritreia», confirmou o chefe da equipa médica da China Zhang Ming no lançamento do projecto de investigação sobre a prevenção e avaliação do efeito da cárie infantil na Ilha de São Tomé.

Na escola básica da cidade de Santana, no distrito de Cantagalo, onde decorreu na quinta – feira 9 de novembro a cerimónia de lançamento do projecto de investigação e prevenção da doença que põem em causa a saúde oral das crianças, a equipa médica chinesa, divulgou os resultados dos trabalhos preliminares de prevenção realizados no ano 2022.

Trabalhos de terreno que passaram pela aplicação do flúor nos dentes das crianças de várias regiões do país. Um processo que seguiu as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS.

Segundo o médico Zhang Ming o projecto de investigação sobre a prevenção e avaliação do efeito da cárie infantil aprofunda os trabalhos já realizados no ano passado.

A equipa médica chinesa vai realizar uma pesquisa por questionário sobre a saúde bucal e os hábitos de higiene das crianças santomenses, e serão ensinados métodos científicos e correctos de escovar os dentes.

«Em simultâneo, após muitas discussões com os mais renomeados especialistas em medicina preventiva oral e odontopediatria da China, selecionamos os melhores medicamentos com flúor e elaboramos este ensaio clínico anatomizado ( ECR) em estrita conformidade com os padrões internacionais», explicou Zhang Ming.

Os resultados do estudo que começou na cidade de Santana serão apresentados dentro de 10 meses. «É o primeiro estudo anatomizado que se realiza em São Tomé e Príncipe centrado especificamente nos padrões internacionais para a saúde oral das crianças», reforçou.

A direcção da escola básica de Riboque Santana reagiu à iniciativa chinesa que pretende devolver brilho ao sorriso tradicionalmente alegre das crianças de São Tomé e Príncipe. O director Jerográcio da Cruz comparou às crianças de Santana a uma árvore. «À todas as intempéries apenas conseguem sobreviver as árvores cujas raízes sejam robustas e estejam bem agarradas à terra. Estas raízes, do meu ponto de vista, são os projectos que proporcionam o bem-estar das nossas crianças, quer seja no âmbito educativo ou na saúde», declarou o director da escola.

Jerográcio da Cruz acrescentou que o país precisa cuidar bem do tronco da árvore, «para que dela possam surgir bons sorrisos».

A Ministra da Educação Cultura e Ciência fez-se representar por Viedson Dias, director da administração escolar, que recordou as tentações desumanas que guiam actualmente o cenário internacional marcadas por chacina de milhares de crianças. «É hora de travar esses padrões de tentações do mundo lá fora, para um mundo mais humanizado e isso tem que partir de nós. Muito do que somos com os nossos filhos, é o reflexo do que fizeram de nós na nossa infância», afirmou o representante da ministra da educação, cultura e ciência.

A embaixada da China garantiu na ocasião que dá alta importância a cooperação com São Tomé e Príncipe nos domínios da saúde e educação.

No ano em que se assinala o 47.º aniversário do envio da primeira equipa médica chinesa para trabalhar em São Tomé e Príncipe, o governo da China, renovou a intenção de estreitar os laços de cooperação. «A embaixada da China quer trabalhar com o governo para trazer maiores benefícios aos dois países e povos, e elevar a parceria a novos patamares», ontuou Hu Bin, encarregado de negócios interino da embaixada da China.

Os ministérios da Educação Cultura e Ciências, e da Saúde Trabalho e Assuntos Sociais, são os principais parceiros da equipa médica chinesa, na implementação do

projecto de investigação sobre a prevenção e avaliação do efeito da cárie infantil na Ilha de São Tomé. Abel Veiga