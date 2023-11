Conselho Executivo do PAM aprova plano estratégico 2024 – 2028 para São Tomé e Príncipe

SÃO TOMÉ – O Conselho Executivo do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM) aprovou esta tarde na sede do PAM, em Roma, Itália, o novo Plano Estratégico do País (PEP) para São Tomé e Príncipe. Orçado em 15,3 milhões de dólares, o novo PEP foi apresentado pela Directora Nacional do PAM para Camarões e São Tomé e Príncipe, Wanja Kariaa, e foi oficialmente endossado pela Ministra da Educação, Cultura e Ciências de São Tomé e Príncipe, Isabel Maria Correia Viegas de Abreu, em representação do Governo de São Tomé e Príncipe.

Alinhado ao Quadro de Cooperação e Desenvolvimento Sustentável (2023- 2027) das Nações Unidas no país, o novo plano do PAM para o país propõe uma estratégia de fortalecimento da capacidade institucional para a alimentação escolar baseada em produtos locais e a segurança alimentar e nutricional nacional. O novo plano visa alcançar cerca de 78 mil pessoas (34 por cento da população são-tomense) durante os cinco anos de vigência.

Em discurso de endosso do plano, perante o Conselho Executivo do PAM, a ministra Isabel Viegas de Abreu(na foto em cima) considera os investimentos realizados por meio do programa de alimentação escolar “um ponto de entrada crítico para melhorar a segurança alimentar, a saúde, a nutrição e o desenvolvimento económico local”.

Através do Programa Nacional de Saúde e Alimentação Escolar (PNASE), assinalou a ministra, “juntamente com o Programa Alimentar Mundial, estamos a esforçar-nos por reduzir a dependência do país das importações de alimentos e aumentar a produção e o consumo de produtos locais”. Isabel Viegas de Abreu terminou o seu discurso sublinhando “a importância destas parcerias e da parceria de longa data e bem sucedida entre o Governo de São Tomé e Príncipe e o Programa Alimentar Mundial para alcançar a fome zero.”

O Conselho Executivo do PAM aprovou o novo plano estratégico para São Tomé e Príncipe após o mesmo ser fortemente apoiado em intervenções pelos representantes de Camarões, Senegal, Guiné Equatorial, Moçambique, Brasil, China e Estados Unidos da América.

A delegação de São Tomé e Príncipe a este Conselho Executivo do PAM tem realizado encontros bilaterais ao longo da semana, na sede do PAM em Roma. Visando reforçar a Cooperação Sul-Sul, reuniu-se com representantes de Angola, Brazil, Cabo Verde e Quénia e firmou acordos tripartidos com Gana e Camarões, para a transformação de alimentos básicos em suplementos de alimentação escolar.

A comitiva encontrou-se ainda com o Embaixador e Representante Permanente da China em São Tomé e Príncipe, S. Excia. Defu Guang, com quem discutiu a expansão da alimentação escolar para atingir alunos de até 16 anos, e cobrir os 180 dias do ano letivo.

FONTE – PAM