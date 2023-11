STP bom aluno na resiliência recebe novo projecto “WACA MAIS”

São Tomé e Príncipe éfoi considerado como um dos melhores alunos do projecto de investimento em resiliência da zona costeira da África Ocidental, WACA.

O Banco Mundial que financia o projecto declarou na décima primeira reunião de pilotagem que decorre em São Tomé, que o arquipélago vai beneficiar de um novo projecto que dá atenção à economia azul e ao turismo, o WACA MAIS.

Tudo resultado do sucesso que o país teve na execução do projecto WACA RESILIÊNCIA COSTEIRA. Promoção da Economia Azul e do Turismo, são as áreas que vão beneficiar do apoio financeiro do Banco Mundial.

Manon Cassara especialista em questões ambientais e representante do Banco Mundial na 11ª Reunião de Pilotagem disse ao Téla Nón que o projecto WACA RESILIÊNCIA termina no ano 2024. A reunião de São Tomé está a ser discutido e definido o calendário de acções que deverão ser implementadas na extensão do projecto até 2026.

Para além dos 9 países da África Ocidental beneficiários do projecto, as organizações sub-regionais como a CEDEAO e a CEEAC, estão presentes na reunião e envolvidas na resiliência das zonas costeiras e na adaptação às mudanças climáticas. Fenómeno que segundo Manon Cassara, tende a agudizar-se no mundo.

Mas, São Tomé e Príncipe já deu provas de bom aluno na execução das medidas de resiliência das zonas costeiras e subiu para um outro patamar.

«São Tomé e Príncipe é um dos melhores alunos do WACA RESILIÊNCIA e já terminou os trabalhos. Agora está a preparar um novo programa de investimentos que se chama WACA MAIS, e que se baseia na economia azul e inclui uma componente específica sobre o turismo», declarou a representante do banco mundial.

O projecto WACA resiliência implicou o investimento do Banco Mundial na ordem de 252 milhões de euros, para 6 países da África Ocidental, nomeadamente Benin, Costa do Marfim, Mauritânia, Senegal, Togo e São Tomé e Príncipe.

«Em São Tomé e Príncipe foram realizados vários investimentos na luta contra as inundações, e a poluição. Escolas e residências foram construídas em novas zonas de expansão longe da costa e livre das inundações. Está também em curso acções de luta contra a poluição», detalhou Manon Cassara.

WACA é um dos principais projectos do Banco Mundial, de apoio às comunidades mais vulneráveis das regiões costeiras da África Central na luta contra a degradação ambiental.

Gâmbia, Gana, e a Guiné Bissau, fazem parte de outro grupo de países da África Ocidental que beneficiou do projecto WACA RESILIÊNCIA com o financiamento do Banco Mundial a atingir 246 milhões de dólares.

Abel Veiga