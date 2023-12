STP e Portugal assinam acordo de conversão da dívida em financiamento climático

Portugal assinou com S. Tomé e Príncipe um acordo de conversão da dívida no valor de 3,5 milhões de Euros para os próximos dois anos.

De acordo com a RTP-África que divulgou a notícia, fica assim prevista a conversão de dívida em financiamento climático.

O financiamento acordado aconteceu na conferência das Nações Unidas, a COP 28, que decorre no Dubai.

A iniciativa juntou os primeiros-ministros de Portugal, António Costa e de S. Tomé e Príncipe, Patrice Emery Trovoada.

Cabo Verde foi outro país da CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa que beneficiou de um acordo idêntico com Portugal.

António Costa defendeu que os acordos de conversão da dívida em financiamentos climáticos vão beneficiar toda a humanidade e são passos necessários no combate às alterações climáticas.

«Demos um passo muito importante à escala global, os acordos que assinamos com Cabo-Verde e S. Tomé e Príncipe de converter dívidas em investimentos desses países nos seus fundos climáticos, com Cabo-Verde já a apresentar os dois primeiros projectos no acordo que assinamos há dois anos e agora, S. Tomé e Príncipe a fazer este percurso».

O Chefe do Governo de Gestão de Portugal destacou também a contribuição que Lisboa tem dado aos países menos avançados, incluindo São Tomé e Príncipe, no quadro do fundo de perdas da União Europeia.

«Isso é muito importante porque os países em vias de desenvolvimento são aqueles onde mais se impacta as alterações climáticas e que menos contribuíram para elas e que têm maiores dificuldades financeiras», disse António Costa, primeiro-ministro de Portugal.

São Tomé e Príncipe, segundo o primeiro-ministro Patrice Trovoada já tem identificado alguns projectos. “Projectos de resiliência climática, de transferência de populações que vivem nas zonas costeiras para o interior, protecção também contra a erosão costeira, e temos em mente a reprodução de mangais sobretudo no sul do país», detalhou Patrice Trovoada.

O impacto das mudanças climáticas é grande no arquiélago que regista uma redução do espaço terrestre. Segundo estudos científicos realizados no quadro do projecto de resiliência das zonas costeiras da África Ocidental, WACA a contínua subida do nível da água do mar, já retirou a Tomé e Príncipe a dimensão terrorial de 1001 quilómetros quadrados.

José Bouças