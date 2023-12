Retomado o Julgamento da alegada tentativa de golpe com a audição de deputados

Jorge Bom Jesus, ex-Primeiro Ministro e actualmente deputado a Assembleia Nacional, pelo partido MLSTP esteve no Tribunal. Elísio Teixeira, ex-Ministro da Justiça e deputado do partido ADI no poder, também esteve presente. São testemunhas seleccionadas pela defesa do arguido Bruno Afonso, o único arguido acusado pelo ministério público da prática do crime de alteração violenta do Estado de direito.

Os deputados foram ao Tribunal após autorização concedida pela Assembleia Nacional.

Jorge Bom Jesus disse ao tribunal que enquanto primeiro-ministro durante os meses de agosto e setembro de 2022 esteve concentrado na organização das eleições legislativas, e que neste período nunca foi informado pelo serviço de informação do Estado, sobre a preparação de uma tentativa de golpe de Estado no país.

«Falo em alta voz e em bom som de que em momento nenhum ouvi falar de golpes ou de preparação de golpes de Estado, ou que os elementos citados estivessem a preparar o que quer que fosse», afirmou.

O agora deputado a Assembleia Nacional pediu que a justiça encontre os responsáveis pelos acontecimentos de 25 de novembro de 2022.

«Que a justiça se faça, que os verdadeiros mandantes sejam devidamente punidos, e que cada um pague pelos actos que cometeu», apelou o ex-Primeiro Ministro.

O deputado Elísio Teixeira que tinha sido acusado pelo arguido Bruno Afonso de ter estado no quartel do exército quando os 4 cidadãos civis estavam a ser torturados, desmentiu o arguido. Elísio Teixeira garantiu ao tribunal que nunca esteve no quartel.

Mas, o advogado do arguido Bruno Afonso garante que a presença de Elísio Teixeira na manhã de 25 de novembro de 2022 vai ser provada.

«O elísio Teixeira pode dizer o que bem entender, mas que estava, há testemunhas que lhe viu lá. Ficam tranquilos que temos as provas reunidas», afirmou o advogado Miques João.

Apenas 1 deputado a Assembleia Nacional constituído como testemunha não compareceu ao julgamento. Trata-se de Arlindo Santos, vulgarmente conhecido por Bala. É deputado pela bancada parlamentar da ADI.

«Com autorização da entidade competente não comparece ao Tribunal, além de faltar com o respeito aos Tribunais, demonstra-nos um sinal claro de que está a fugir., O senhor Arlindo Santos está a fugir de quê?», interrogou o advogado de defesa.

Segundo o advogado o deputado Arlindo Santos ausentou-se do país estando nesta altura na Europa. Miques João disse a imprensa que recorreu da decisão do Juiz que apenas impôs a testemunha o pagamento de uma multa, em consequência da ausência. O recurso foi interposto ao Tribunal Constitucional. «Suscitamos a questão da inconstitucionalidade», pontuou.

A próxima sessão de julgamento será para as alegações finais. A defesa do arguido Bruno Afonso promete esgrimir argumentos que convençam o tribunal a decidir pela absolvição.

Abel Veiga