15 anos de prisão para o condenado que alterou violentamente o Estado de Direito Democrático

O Tribunal da Primeira Instância condenou o arguido Bruno Afonso, vulgo Lucas a uma pena de 15 anos de prisão efectiva.

Acusado pelo Ministério Público da prática do crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada, Bruno Afonso é o único sobrevivente do grupo de 4 cidadãos que entraram no quartel do exército no dia 25 de Novembro de 2022.

Juiz Edmar Teixeira

Foi com lágrimas que o arguido ouviu a sentença do juiz Edmar Teixeira. Na leitura da sentença o Juiz presidente do colectivo apareceu sozinho no Tribunal. As outras duas juízas assistentes não compareceram.

A defesa do arguido rejeitou a condenação e recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça.

«A defesa não concorda com a decisão do tribunal, e nos termos da lei apresentou o recurso e em tempo certo vamos apresentar as alegações do recurso», declarou o advogado Manikson Trigueiros em representação dp colectivo de defesa.

Miques João, o advogado que liderou a equipa de defesa de Bruno Afonso durante as sessões de julgamento, não conseguiu falar após a leitura da sentença. Emocionado o advogado perdeu as palavras, que foram sufocadas pelos soluços da emoção.

Miques João, o líder da defesa de Bruno Afonso foi criticado pelo Juiz Teixeira, que na leitura da sentença desferiu várias farpas contra o advogado Miques João. Farpas que atingiram até a Beka do advogado.

A defesa sentiu muito o peso da moldura penal. «De acordo as provas que foram discutidas na audiência e julgamento achamos excessiva a moldura penal aplicada ao nosso constituinte Lucas», reforçou o advogado Manikson Trigueiros.

A defesa recorreu ao supremo Tribunal para pedir justiça. Mas, reconheceu que a diligência pode ser inútil.

«O supremo tribunal de justiça peca por até a presente data não ter dado qualquer decisão sobre os recursos todos que foram apresentados desde a instrução preparatória, até a presente data. Muitos recursos interpostos incluindo do ministério público, e o supremo tribunal de Justiça não proferiu qualquer decisão quanto a isso», reclamou a defesa do arguido.

O Juiz Teixeira não permitiu que a imprensa registasse a leitura da sentença que demorou mais de 2 horas.

Exactamente a imprensa foi duramente atacada pelo Juiz. A imprensa é que estaria a promover notícias incendiárias a volta do caso 25 de Novembro de 2022. A imprensa é que está a divulgar notícias falsas sobre o caso e o julgamento do único arguido acusado de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

Sendo também Presidente do Conselho Superior de Imprensa, o Juiz presidente do julgamento de Bruno Afonso tem mecanismos suficientes em mãos, para junto aos seus pares do conselho superior de imprensa travar e arrefecer o ímpeto incendiário do jornal, ou da dita imprensa incendiária, e por outro lado pôr a imprensa que propaga falsidades no caso judicial, na linha da verdade.

Abel Veiga