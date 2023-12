Denúncia Pública

O Tribunal, na pessoa do Juiz Edmar Teixeira, condenou injustamente o Lucas, único sobrevivente do massacre do dia 25 de Novembro de 2022, a 15 anos de prisão, alegando que este deu Golpe de Estado no país.

Não conformando, o Lucas apresentou o recurso para Supremo Tribunal de Justiça, nos termos da lei.

E enquanto decorre o recurso da sentença condenatória, a decisão da 1ª Instância fica suspensa e sem que o Réu posso ser preso até que o Supremo Tribunal de Justiça profira a sua decisão final.

O recurso é um direito legalmente consignado e protegido dos cidadãos são-tomenses, no quadro do acesso a justiça.

Mas, o recorrente tem de apresentar as alegações do recurso dentro de 15 dias a contar da data em que o recurso foi admitido. Para esse caso em concreto e como a decisão foi tomada no dia 20 de Dezembro de 2023, o prazo termina no dia 04 de Janeiro de 2024.

Porém, caso estas alegações não entrarem nos Tribunais e dentro do prazo legal, o recurso é declarado deserto, sendo que o Réu – Lucas terá de ir à cadeia.

Contudo, para que o Lucas possa apresentar as alegações do Recurso já interposto na Ata do Julgamento desde 20 de Dezembro de 2023, o Juiz tem que entregar-lhe e no momento que leu a sentença/Acórdão, uma cópia desta decisão, bem como o Processo por forma a que este possa apresentar as suas alegações, dentro das garantias processuais e legais.

Entretanto, já passaram-se 7 dias após a leitura e tomada da decisão de condenação, sem que o juiz Edmar Teixeira pudesse entregar a Sentença /Acórdão e o processo para que o Lucas possa apresentar as suas alegações do recurso (Peça fundamental para manter-se em liberdade até a decisão do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional).

Assim, já passaram 7 dias restando-lhe apenas 8 dias, contando com finais de semana e feriados.

A atitude do Juiz Edmar Teixeira é premeditada e tem como o único propósito impedir que Lucas apresente as alegações do recurso e permaneça em liberdade.

Conforme a prova junto em anexo, o Lucas endereçou-lhe um requerimento formal e solicitar a cópia da decisão e requisição do processo em confiança. Porém, o Juiz ignora até a data presente a solicitação escondendo o processo consigo.

E assim, violando tudo, o Juiz Edmar Teixeira teima em não facultar o processo e nem dar uma Cópia da Sentença/Acórdão ao Réu. E desta forma, o Edmar Teixeira está realizar os seus intentos que: … ” impedir o Lucas de apresentar as alegações para depois que terminar o prazo de 15 dias, ordenar as autoridades policiais, judiciais, militares e ou penitenciária proceder a prisão deste cidadão inocente.

Caros concidadãos:

Que missão é essa?

Reza o nº 1 do Artigo 120.º da Lei nº 1/2003, sob a epígrafe,

Função Jurisdicional o seguinte: “Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo.”

Que tipo de Juiz é esse e em nome de quem este magistrado está a fazer isso?

Será que o Edmar Teixeira sabe que está a cometer crime e que ninguém está a cima da lei?

Será que esta é a justiça que o Povo São-tomense mandou o Sr. Edmar Teixeira fazer?

Meus Senhores e minhas Senhoras, isso já começa a tornar-se insustentável.

A Denuncia está a feita.

São Tomé, 27 de Dezembro de 2023.

Denunciante

Miques de Jesus Bonfim