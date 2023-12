Suíça com olhos no cacau de STP, Noruega promete tecnologia para combater a pesca ilegal

São entre muitas intenções de reforço da cooperação com São Tomé e Príncipe manifestadas por 6 novos embaixadores acreditados pelo Presidente da República Carlos Vila Nova na última semana.

A Suíça está atenta a projecção da marca de São Tomé e Príncipe no mundo, o cacau. Recentemente o país ganhou o prémio de melhor chocolate do mundo.

Lukas Gasser, novo embaixador da Suíça chamou a atenção para o facto do seu país ter uma das maiores indústrias chocolateiras do mundo.

Na sessão de acreditação de novos embaixadores o Presidente da República recebeu Martin Phol a nova embaixadora da República Checa que prometeu reforçar a cooperação no domínio da educação.

Suécia tem um novo embaixador, o país europeu explicou que as acções em prol do arquipélago manifestação a nível multilateral, seja através das Nações Unidas, ou da União Europeia.

Noruega que no passado desempenhou papel determinante na formação dos quadros da Agência Nacional de Petróleo, no domínio da gestão dos recursos petrolíferos pretende agora ajudar no combate a pesca ilegal. O embaixador Bjornar Dahl Hotvedt disse que o seu país vai disponibilizar ao arquipélago dados e tecnologia que permitem fiscalizar as movimentações dos navios.

O novo embaixador da Correia do Sul, entregou as cartas credenciais ao Presidente da República e indicou 5 áreas de interesse, nomeadamente educação, saúde, infra-estruturas, energia, o combate as mudanças climáticas e agricultura.

O representante da República Islâmica do Irão, também foi ao palácio do povo. Irão quer transferir para São Tomé e Príncipe capacidades no domínio das novas tecnologias.

Abel Veiga