OGE – Partidos preocupados e o Conselho de Concertação Social em silêncio

O primeiro-ministro Patrice Trovoada conversou com os partidos políticos com representação parlamentar sobre o conteúdo do Orçamento Geral do Estado para 2024. Todos manifestaram-se preocupados com o facto de o governo ainda não ter conseguido acordo com o FMI para a facilidade de crédito alargado.

No mesmo dia, última quinta – feira, o primeiro-ministro reuniu o conselho de concertação social. Após 3 horas de reunião, nenhum membro do conselho quis falar à imprensa. Silêncio pesado que prenuncia dificuldade de entendimento. No entanto, recentemente as centrais sindicais tinham exigido ao Primeiro-ministro o aumento do salário mínimo nacional.

A Central Sindical UGT-STP numa carta endereçada ao Primeiro-ministro, avisou que a recusa em aumentar os salários para conter o aumento do custo de vida poderá provocar uma paralisação do país no próximo ano.

Na agenda de auscultação do Chefe do Governo, a coligação MCI/PS-PUN foi a primeira a ouvir as explicações do governo sobre o projecto do orçamento geral do Estado para o ano 2024. A coligação que apoia o governo chegou a conclusão de que sem o acordo com o FMI, o orçamento do Estado não terá sustentabilidade financeira.

«É certo que a partir do acordo com o FMI abrimos as portas para os outros parceiros visando garantir o financiamento e a sustentabilidade real do nosso orçamento. Mas a falta do acordo, não faz com que não apresentemos o orçamento. Temos que ter um país virado para dentro. Temos de trabalhar com a realidade santomense, para permitir que possamos alavancar o país a partir de dentro, a partir de nós mesmos», declarou Adalberto Catambe membro da direcção da coligação MCI/PS-PUN.

A coligação aconselha o país a virar-se para dentro, e o seu parceiro na governação, o partido ADI, avisa que São Tomé e Príncipe tem que aprender a viver um dia de cada vez.

«Vamos focar no dia a dia na questão da movimentação do próprio país, para ultrapassarmos os pontos de estrangulamento com o FMI e podermos dar continuidade a governação», precisou Orlando da Mata, vice-presidente da ADI.

O maior partido da oposição, o MLSTP, também ficou preocupado após ouvir as explicações do Primeiro-ministro, sobre o projecto do OGE para 2024.

«Desde já avançámos que pela explicação que foi dada que 2024 será um ano mais difícil. A razão simples, é porque até então o governo não chegou a acordo com o FMI», pontuou Arlindo Barbosa, vice-presidente do MLSTP.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada justificou a falta de acordo com o FMI, com o GAP Externo. O chefe do governo reconheceu que sem o entendimento com o FMI, o país terá mais dificuldades na atracção de investimentos privados e de créditos concessionais.

«Se você tem dificuldade de ter um acordo com o FMI, os parceiros até privados dizem …Sem acordo não sabemos se este país está a ser bem ou mal gerido», afirmou.

A dificuldade em fechar o acordo de facilidade de crédito alargado tema ver com a falta de dinheiro para importar os combustíveis.

«Há momento que você chega a um ponto nas negociações que não se avança. Pode haver um ou outro factor que possamos avançar. Agora não podemos protelar a questão do orçamento. Fazemos o orçamento, e considerando que não temos acordo com o FMI significa que não vamos ter recursos, vamos continuar a discutir», frisou Patrice Trovoada.

Na sexta-feira, o governo entregou ao parlamento o projecto do orçamento de Estado para 2024.

Abel Veiga