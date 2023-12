Portugal vai ajudar STP nas reformas da administração pública e da justiça

O anúncio foi feito pela embaixadora de Portugal em S. Tomé e Príncipe que foi recebida em audiência pela ministra santomense da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.

O projecto “Mais Colabora” foi assinado entre S.Tomé e Príncipe e Portugal por ocasião da XIV cimeira da CPLP realizada da capital santomense. Através dele, Portugal vai ajudar S.Tomé e Príncipe nas reformas da administração pública e da justiça.

“Prevê assistências técnicas em diferentes áreas da administração pública de S. Tomé e Príncipe”- disse Cristina Moniz, embaixadora de Portugal em S. Tomé e Príncipe.

Intervenções que começarão a ser feitas já no início do próximo ano.

“Há aqui actividades que prevêem também apoios na área de reforma da justiça e também de cooperação com a Polícia judiciária. O que se prevê é a colocação de peritos para prestarem assistências técnicas concretas em determinadas áreas, nomeadamente, o trabalho na elaboração do enquadramento legislativo de algumas reformas que é preciso prever. São trabalhos concretos de proximidade com os órgãos de decisão” – sublinhou a embaixadora de Portugal.

O “Mais colabora” tem um horizonte temporal de dois anos e no quadro da sua implementação prevêem-se, igualmente, intervenções nas áreas das finanças públicas, juventude e desporto, agricultura e desenvolvimento rural. O volume financeiro do projecto segundo a embaixadora de Portugal em S.Tomé e Príncipe ainda não está calculado.

José Bouças