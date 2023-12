 “Bilá Kabá” de 30 milhões de dólares com o AFREXIMBANK baralhou as negociações com o FMI 

1 ano de negociações com o FMI e sem sucesso, para alcançar o acordo de facilidade de crédito alargado, ou seja, o acordo que abre as portas do país para o financiamento externo, é uma nota negativa do governo do primeiro-ministro Patrice Trovoada no ano 2023. O mais grave é que a falta de acordo com o FMI põe também em causa a sustentabilidade do orçamento geral do Estado para 2024.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada e o Ministro das Finanças Ginésio da Mata, apresentaram o GAP Externo, como a principal causa do fracasso nas negociações com o FMI.

«O GAP reflecte-se na falta de divisas para comprar os combustíveis», explicou o Chefe do Governo. O Ministro das Finanças Ginésio da Mata decidiu na última semana explicar o que é o GAP Externo. «É a falta de recursos em divisas para suportarem a importação, e no caso concreto a importação dos combustíveis», detalhou o ministro das finanças.

No entanto, as duas explicações do GAP Externo feitas pelos dois membros do governo suscitaram uma questão por parte do Téla Nón.

Em Junho de 2023 e em consequência da maior crise de combustíveis que paralisou todo o país, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada anunciou que o seu governo assinou um acordo de crédito financeiro com o banco AFRIXIMBANK no valor de 30 milhões de dólares apenas para garantir a importação dos combustíveis.

«Alertarmos o FMI que estávamos a chegar a uma situação difícil. Não havendo sensibilidade nem resposta do FMI, autorizamos o Banco Central a fazer uma operação de divisas, com o AFREXIMBANK, que é um banco africano, em que colocamos numa conta deles dobras, e eles colocaram no Banco Central dólares…Enquanto não tivermos as reservas cambiais reconstituídas temos esse acordo num montante total de 30 milhões de dólares para garantir a contrapartida em dólares para compra dos combustíveis», declaração do primeiro ministro em Junho de 2023.

Então. Como é que se justifica a continuidade do GAP em divisas para comprar combustíveis? O Téla Nón perguntou ao Ministro das Finanças. Será que o FMI não reconhece o acordo de crédito que o governo assinou com o AFREXIMBANK?

«No limite acedemos a este financiamento, mas ele, entretanto tem algumas particularidades que não são compagináveis com a nossa situação macroeconómica», respondeu o ministro Ginésio da Mata.

Ministro das Finanças Ginésio da Mata analisa a proposta do OGE para 2024

O Ministro das Finanças acrescentou que do bolo de 30 milhões de dólares do AFREXIMBANK o governo utilizou apenas 12 milhões de dólares para importar os combustíveis, que chegaram ao país em Junho passado.

O financiamento dos 30 milhões de dólares para combustíveis não corresponde à situação macroeconómica do país, porque segundo o ministro das finanças não é um crédito concessional.

Os compromissos assumidos por São Tomé e Príncipe junto ao FMI obrigam que o país só aceda a créditos concessionais. Mais importante ainda, é que o FMI orientou o arquipélago a recorrer essencialmente a créditos bilaterais, ou seja, junto aos parceiros de cooperação.

«As boas práticas aconselham que devemos encontrar recursos concessionais. Esse financiamento não é concessional. Daí que estamos nesta discussão para que consigamos de forma sustentável resolver esta tendência», reforçou o Ministro das Finanças.

O governo reconhece que fugiu às boas práticas macroeconómicas, quando foi endividar-se com o AFREXIMBANK.

«Exactamente. Mas se não tivéssemos o acordo com o AFREXIMBANK a situação seria catastrófica em Junho. Fizemos o acordo porque a situação em Junho assim o exigia. Se não tivéssemos o acordo era pior», defendeu Ginésio da Mata.

FMI chumba a decisão do governo de contrair crédito de 30 milhões de dólares com o AFREXIMBANK. Um crédito financeiro que a Assembleia Nacional não debateu nem aprovou, e que até finais de Outubro o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe não conhecia.

As negociações entre o governo e o FMI para acordo de facilitação de crédito ficaram mais difíceis. Para recuperar as boas práticas macroeconómicas, o governo decidiu não pôr as mãos na outra parte do dinheiro (18 milhões de dólares) que foi disponibilizado pelo AFREXIMBANK. O GAP está presente. «É uma situação que o FMI também não tem solução para resolver», avisou o ministro das Finanças.

Situação complicada, ainda mais quando o fundo de 160 milhões de dólares que o primeiro-ministro anunciou como tendo mobilizado junto aos parceiros internacionais, numa mesa-redonda realizada no mês de Novembro em Marrocos fica também retido, por causa da falta de acordo com o FMI. «Há exigências que o governo não tem como resolver neste momento», precisou Ginésio da Mata.

Em Junho passado, aquando do anúncio pelo Primeiro-ministro da linha de crédito do AFREXIMBANK, o Téla Nón tinha dito que a operação feita era um “Bilá Kabá”. Termo em crioulo fôrro que pode significar procura de caminhos alternativos, ou soluções rápidas à margem das leis. Normalmente o “Bilá Kabá” acaba por gerar problemas muito maiores.

Abel Veiga