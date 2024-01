PM reuniu-se com o sindicato da ENAPORT e com o PR

O primeiro-ministro Patrice Trovoada regressou ao país na última terça-feira, depois da visita privada á Angola e a outros países da África Austral. Visitas que decorreram durante o período do Natal e da passagem do ano.

O Chefe de Governo reuniu-se de imediato com o sindicato dos trabalhadores dos portos que entraram em convulsão após a assinatura pelo governo do acordo com a empresa francesa AGL para gerir os portos do país.

Não foi permitida a comunicação social registar as imagens do encontro que decorreu no Palácio do Governo. Após mais de 4 horas de reunião, o sindicato da empresa ENAPORT, recusou prestar declarações à imprensa.

Também por causa da convulsão que se deflagrou no porto de São Tomé, e sobretudo pelo facto do acordo que concede a gestão da ENAPORT ao grupo francês citar o nome do Presidente da República Carlos Vila Nova, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada reuniu-se com o Chefe de Estado durante várias horas no Palácio do Presidencial.

Abel Veiga