Presidente da República deu posse aos novos membros do governo

O Presidente da República de S.Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, empossou os novos membros do XVIII governo constitucional, liderado por Patrice Trovoada.

A tomada de posse surge na sequência da remodelação governamental proposta pelo primeiro-ministro santomense.

A nova estrutura do governo remodelado passa de 11 para 13 pastas ministeriais, algumas com novas designações e a entrada para o executivo de cinco novos ministros.

Lúcio Daniel Lima Magalhães é o novo ministro da presidência do conselho de ministros, dos assuntos parlamentares e da coordenação sustentável.

Ângela José da Costa que exercia o cargo de embaixadora na Guiné-Equatorial passa a ser a nova ministra da saúde e dos direitos da Mulher.

Para a economia foi chamado Disney Leite Ramos.

Nilda Borges da Mata é a ministra do Ambiente.

O novo titular da pasta das Infraestruturas e recursos naturais é José Carvalho de Rio. Celsio Junqueira que perdeu a saúde, continua com o Trabalho e Solidariedade.

Gareth Guadalupe fica apenas com os negócios estrangeiros cooperação e comunidades e Ginésio da Mata que perdeu o pelouro de economia Azul, passa a ocupar-se apenas do Planeamento e finanças.

Sem alterações ficam as pastas da justiça, administração pública e direitos humanos, com Ilza Amado Vaz, da Defesa e Administração Pública, com Jorge Amado, da Educação, Cultura e Ciências, Isabel de Abreu, da juventude e Desporto, Eurídice Medeiros e de agricultura, desenvolvimento rural e pescas, Abel Bom Jesus.

No ato de posse, que decorreu no salão nobre do Palácio Presidencial, não houve qualquer declaração aos jornalistas, nem habitual foto de família. O primeiro-ministro anunciou uma conferência de imprensa para esta quarta-feira.

José Bouças