José Fret foi secretário geral da União Geral dos Estudantes da África Negra

«Deu uma contribuição ímpar para a independência nacional, e dos países africanos sob dominação colonial», testemunho de Manuel Pinto da Costa, ex-Presidente da República.

Durante os anos 60 do século XX José Fret Lau Chong ocupou o cargo de secretário-geral da União Geral do Estudantes da África Negra. Uma organização juvenil que coordenava os movimentos estudantis de combate contra o colonialismo em África.

Através da União geral dos Estudantes da África Negra, José Fret Lau Chong coordenou as acções políticas do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, que era responsável pela seccção da União Geral dos Estudantes da África Negra na Rússia. Outros jovens daquela altura que acabaram por ser Presidentes nos seus países, casos de Joaquim Chissano de Moçambique e Manuel Pinto da Costa de São Tomé e Príncipe, tinham José Fret Lau Chong como o líder do movimento estudantil pan-africano.

Joaquim Chissano respondia pela célula da União Geral na ex-República da Checoslováquia e Manuel Pinto da Costa na ex-República Democrática Alemã.

José Fret, Leonel d´Alva, Pinto da Costa e Miguel Trovoada

O Téla Nón apurou que em 1972 quando o Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe(CLSTP), se transformou em MLSTP(Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe), em Malabo- Guiné Equatorial, José Fret Lau Chong foi o primeiro membro fundador que decidiu abandonar a vida que tinha em Rabat – Marrocos, para se fixar em Malabo e dedicar-se exclusivamente a causa do movimento de libertação de São Tomé e Príncipe.

Foi o membro do MLSTP que participou num dos mais difíceis momentos da luta dos povos africanos pela independência. Trata-se do momento do assassinato de Amílcar Cabral, o ex-líder do PAIGC em 1973.

«Durante 15 dias eu e o José Fret estivemos na Guiné Conacrí, a dar apoio ao PAIGC, por causa da morte por assassinato de Amilcar Cabral», revelou Manuel Pinto da Costa.

O nacionalista que foi sepultado esta quinta – feira no cemitério do Alto São João, em São Tomé deixou o MLSTP e participou junto com Miguel Trovoada na criação do partido ADI no início da década de 90 do século XX. Foi membro da direcção da ADI e deputado a Assembleia Nacional.

Abel Veiga