“Resultados não mudarão o fato básico de que Taiwan faz parte da China” – MNE da China

Os resultados das eleições para a liderança regional de Taiwan não mudarão o fato básico de que existe apenas uma China no mundo e que Taiwan faz parte da China, afirmou o chanceler chinês, Wang Yi, no domingo (14).

O diplomata chinês, que também é membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, fez as observações quando questionado sobre a opinião do país sobre as relações através do Estreito e a situação em Taiwan após a eleição da liderança na ilha.

Em uma coletiva de imprensa com o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, após as conversações, Wang disse que a eleição regional de Taiwan é um assunto interno da China e que os resultados não mudarão o consenso da comunidade internacional de aderir ao princípio de Uma Só China.

“Taiwan nunca foi um país. Não foi no passado e nunca será no futuro”, enfatizou Wang, acrescentando que a “independência de Taiwan” não pode e não terá sucesso.

Qualquer pessoa que procure alcançar a “independência de Taiwan” está dividindo o território da China e será punida pela história e pela lei, advertiu ele, acrescentando que qualquer indivíduo que viole o princípio de Uma Só China está interferindo nos assuntos internos da China e infringindo a soberania chinesa, e certamente terá a oposição de todo o povo chinês e da comunidade internacional.

A “independência de Taiwan” ameaça seriamente o bem-estar dos compatriotas de Taiwan, prejudica os interesses fundamentais da nação chinesa e prejudicará severamente a paz e a estabilidade através do Estreito de Taiwan, disse Wang. “É um beco sem saída.”

Ele salientou que a China alcançará a reunificação, e Taiwan retornará à pátria.

“Acreditamos que a comunidade internacional continuará a apoiar a justa causa do povo chinês de se opor às atividades secessionistas da ´independência de Taiwan´ e de lutar pela reunificação nacional com base no princípio de Uma Só China”, apontou Wang Yi.

FONTE : Rádio China Internacional