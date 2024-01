Patrice Trovoada a caminho de Nova Iorque para ser interpelado pela Comissão da ONU

A comissão das Nações Unidas para a consolidação da paz chamou o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe para participar numa reunião em que os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022 vão ser um dos principais temas.

O Chefe do governo que deixou o país no último fim-de-semana reconheceu que vai ser interpelado sobre o assunto, no quadro das acções em curso pelas Nações Unidas no sentido de apoiar a reforma dos sectores da justiça e da educação.

Patrice Trovoada explicou que normalmente a comissão da ONU para a consolidação interpela os dirigentes de países que estão em guerra ou numa situação de pacificação pós conflito. O caso de São Tomé e Príncipe tem a ver com os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022 marcados por uma tentativa de golpe de Estado e pela morte de 4 civis após detenção e tortura.

O Primeiro-ministro dá assim início a mais um périplo internacional. Depois da reunião na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, segue viagem para a Sérvia. O país europeu que recentemente deu ajuda alimentar ao povo de São Tomé e Príncipe, intensificou também a cooperação no domínio da agricultura a entrega no final de 2023 de 20 toneladas de milho para plantio.

Segundo Patrice Trovoada, o governo pretende convencer a Sérvia a conceder uma linha de crédito para promover a cooperação bilateral a nível do comércio. No sector da defesa os dois países assinaram um acordo de cooperação que vai permitir os militares e forças de segurança santomenses formarem nas academias sérvias. Patrice Trovoada manifestou-se confiante de que a Sérvia vai fornecer equipamentos para as forças de defesa e segurança.

Itália será o terceiro ponto do périplo. O Governo santomense vai participar na cimeira Itália – África.

Patrice Trovoada justifica as viagens frequentes, com a necessidade de recolocar São Tomé e Príncipe no centro das atenções do mundo.Abel Veiga