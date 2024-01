STP está a ser avaliado em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais

A avaliação está a ser feita pelo Grupo Intergovernamental de Acção contra o Branqueamento de Capitais da África Ocidental- GIABA

Até o dia 1 de Fevereiro os diversos sectores da administração pública, incluindo o sector privado de São Tomé e Príncipe vão ser passados a pente fino pelo GIABA .

São Tomé e Príncipe é desafiado a cumprir com os padrões internacionais para protecção da integridade do sistema financeiro Internacional.

Equipa técnica do GIABA

O Ministro das Finanças, Ginésio da Mata que abriu a reunião alertou os representantes dos diversos sectores do Estado e do sector privado a concederem aos avaliadores do GIABA todas as informações necessárias, para garantir a transparência da situação do país em matéria de branqueamento de capitais.

«Apelar aos representantes das instituições nacionais envolvidas no processo, para que sejam disponibilizadas todas as informações necessárias no sentido de que a avaliação seja feita de forma adequada, reduzindo espaço para que o resultado não seja produzido com base em especulações», declarou o ministro das finanças.

Ginésio da Mata – Ministro das Finanças

A avaliação da eficácia de São Tomé e Príncipe na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo percorre, os sectores da justiça, segurança e defesa, comércio, finanças, em suma tudo que pode representar riscos para a corrupção e a lavagem de dinheiro.

Abel Veiga