Papa enviou mensagem de optimismo, paz e humildade para os santomenses

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada, terá sido o primeiro chefe de governo de São Tomé e Príncipe na II República a ser recebido por um Papa no Vaticano. «Foi um momento importante», desabafou Patrice Trovoada.

A reunião com o Papa Francisco permitiu ao Primeiro-ministro debater vários assuntos relacionados com São Tomé e Príncipe. A Juventude mereceu destaque segundo Patrice Trovoada.

«Falamos da juventude não só a questão da educação e da saúde, mas principalmente a preparação da juventude para o futuro», confirmou..

Um encontro que aconteceu à margem da Cimeira Itália – África. O Santo Padre enviou através de Patrice Trovoada mensagem de fé, de optimismo, de paz, e de humildade ao povo de São Tomé e Príncipe.

«O Santo Padre acredita muito na juventude, acredita muito no continente africano. Falamos e senti isso. Eu penso que não só em relação aos católicos mas a humanidade toda, temos nele alguém profundamente bom», frisou.

Para a Igreja Católica o Papa é o representante de Jesus Cristo na Terra. Patrice Trovoada não é católico, mas reconhece que o líder da Igreja Católica é um homem «profundamente conhecedor da natureza humana, e profundamente engajado na paz, na tolerância e no diálogo».

Segundo o Primeiro-ministro o Papa Francisco defende a tolerância e o diálogo também entre as religiões. Sendo muçulmano Patrice Trovoada dialogou com o Papa sobre este tema. «Falamos também disso, como sabem eu sou muçulmano e tivemos a ocasião de falar», pontuou.

O Chefe do Governo garantiu que levou São Tomé e Príncipe e o povo de São Tomé e Príncipe ao Vaticano. «Levamos o Tchiloli. Ofereci algumas peças de arte do Tchiloli, falamos sobre o que o Tchiloli representa daí que foi um momento importante», concluiu.

Antes de ser recebido pelo Papa Francisco, Patrice Trovoada reuniu-se com a direcção da Comunidade de Santo Egídio. Uma organização que se dedica a mediação de conflitos armados, como foi o caso da Guerra Civil em Moçambique.

No entanto, em matéria de cooperação com São Tomé e Príncipe a Comunidade de Santo Egídio pretende apoiar o país no sector da educação. Segundo o Primeiro-ministro a organização com sede em Roma – Itália manifestou interesse em ter uma representação em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga