Filipe Nascimento reeleito presidente da UMPP

Filipe Nascimento foi reeleito presidente da UMPP, a União para a Mudança e Progresso do Príncipe que lidera o governo regional há 18 anos.

No congresso realizado no último fim de semana, na cidade de Santo António, na Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, como candidato único, obteve 98,2 por cento dos votos dos congressistas, ou seja, conseguiu 644 votos dos 656 votantes, tendo sido registados 10 votos em branco e 2 nulos.

Em 2019 Filipe Nascimento assumiu pela primeira vez a liderança da UMPP e, por inerência de funções, foi chamado em 2020 a assumir a liderança do governo regional, sucedendo a José Cardoso Cassandra, que deixou o cargo a meio do quarto mandato.

Filipe Nascimento de 34 anos de idade, é um jovem quadro natural da ilha do Príncipe, formado em direito em Portugal, onde trabalhou durante alguns anos, concretamente na Câmara Municipal de Oeiras. Nos próximos quatro anos vai continuar a frente dos destinos da UMPP e consequentemente da Região Autónoma do Príncipe.

José Bouças