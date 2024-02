OGE 2024 foi aprovado com benefício da dúvida da oposição

A Assembleia Nacional aprovou na generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2024. A bancada da oposição absteve-se e disse que dá benefício de dúvida ao governo.

35 votos a favor dos partidos que sustentam o governo, nomeadamente ADI e o MCI/PS/PUN, garantiram a aprovação. Os outros 20 deputados que formam a bancada da oposição abstiveram-se.

«Nós vamos abster dando benefício da dúvida ao governo», declarou Danilo Santos, o líder da bancada da oposição, antes da votação.

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada agradeceu a bancada do MLSTP por «nos ter dado pelo menos o benefício da dúvida». O chefe do governo acrescentou que era uma grande responsabilidade para o executivo.

Avaliado em 178 milhões de euros, o Orçamento Geral do Estado de STP depende em 88% da ajuda financeira internacional para realizar o investimento público.

No entanto, há mais de 1 ano que o governo não consegue acordo com o FMI para facilidade de crédito dos parceiros internacionais.

Uma situação que preocupa todos os partidos políticos. José António líder da bancada parlamentar da ADI reiterou o apelo ao governo para continuar o diálogo com o FMI.

«Reiteramos aqui o nosso desejo para que o governo continue em diálogo para conclusão do acordo com o FMI».

Apelo reforçado pela bancada da oposição. «Infelizmente a não assinatura do programa com o FMI vai nos dificultar. Apelamos ao governo para que continue a envidar esforços para que rapidamente consigamos chegar ao entendimento com o FMI», frisou Danilo Santos.

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada voltou a criticar o que considera ser a inflexibilidade do FMI em relação o caso de São Tomé e Príncipe. Deu o exemplo da Argentina e outros países que têm situação macroeconómica muito mais deteriorada do que São Tomé e Príncipe, e que beneficiam de apoio e compreensão do FMI.

« O FMI é o FMI. Nós somos nós. Aquilo que o FMI nos apresenta e que nos parece muito penoso para o nosso país, …dissemos não, e apresentamos alternativas», pontuou Patrice Trovoada.

Apesar de não ter acordo com o FMI para facilidade de crédito alargado o governo convenceu os deputados de que os sectores da agricultura, pescas, e de turismo vão provocar um crescimento económico de quase 3%(2,9%) em 2024.

O orçamento do Estado santomense pretende promover a retoma do crescimento económico.

Abel Veiga