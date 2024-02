Comunicado do Conselho de ministros

O Conselho de Ministros do XVIII Governo Constitucional, reunido na sexta-feira, dia 09 de fevereiro de 2024, às 12 horas, no salão nobre do Palácio do Governo, em São Tomé, na sua 44.ª sessão ordinária, sob a presidência de Sua Excelência, o primeiro-ministro e Chefe do Governo, Dr. Patrice Emery Trovoada, entre outros assuntos nacionais e internacionais analisados, deliberou o seguinte:

No que se refere à situação nacional,

Considerando as contribuições resultantes do debate e discussão do OGE para 2024, que decorreu nos dias 07 e 08 do corrente mês, num ambiente de tranquilidade e saudável convivência democrática, na Assembleia Nacional, o Conselho de Ministros analisou o assunto e exortou os senhores ministros a serem rigorosos no cumprimento da meta orçamental e consequentemente mais exigentes em relação à sua execução.

Nesse sentido, para o efectivo cumprimento do programa do Governo, o Conselho de Ministros, vem mais uma vez reafirmar que está a envidar esforços no intuito de encontrar soluções para resolver os diversos constrangimentos que o país enfrenta, sendo que, todos os caminhos passam, impreterivelmente, pela assunção de responsabilidade, por parte de cada um de nós “santomenses”.

No âmbito do funcionalismo público, o Conselho de Ministros acentuou que urge a necessidade de pedir comprometimento, empenho e dedicação às estruturas intermédias e aos funcionários em geral da Administração Pública, de forma a garantir boa implementação das medidas de políticas, tendo em conta a estratégia do Governo.

Ainda no que diz respeito a situação interna, oConselho de Ministros tomou conhecimento do acidente ocorrido na Região Autónoma do Príncipe, que provocou ferimentos à duas pessoas e que, dada a gravidade das lesões sofridas, os sinistrados acabaram por ser evacuados para o Hospital Central Doutor Ayres de Menezes, em São Tomé.

Por ocasião da celebração do dia do “bocado”, tradicionalmente considerado como ritual que marca o início da quaresma – quarta-feira de cinzas, que este ano, se comemora coincidentemente no dia 14 de fevereiro, o Governo decretará tolerância de ponto no período da tarde.

Quanto à Situação Internacional,

No contexto internacional, o governo tem acompanhado com atenção e preocupação a situação da política externa, em especial, no Senegal, onde a decisão do Presidente da República Macky Sall, resultou no adiamento das eleições presidenciais, outrora marcadas para o dia 25 de fevereiro. Segundo informações mais actualizadas, esse escrutínio será realizado no próximo dia 15 de dezembro de 2024.

Actos Normativos

No que diz respeito aos actos normativos, oConselho de Ministros aprovou as seguinte propostas:

a) Decreto que cria Plataforma Jurídica de Apoio ao Conselho de Ministros;

b) Revisão do Estatuto de Carreira dos Diplomatas,

Acordos Internacionais

No que concerne aos acordos internacionais, o Conselho de Ministros aprovou os seguintes acordos:

a) Acordo de isenção de Visto entre o Governo da República das Maldivas e o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

b) Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de São Tomé e Príncipe, destinado à criação de uma Escola Portuguesa em São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino de Língua e da Cultura Portuguesa;

c) Acordo da Convenção Relativa a Supressão da Exigência da Legalização dos Actos Estrangeiros;

d) Acordo de Convenção Relativa à Lei Aplicada em Matéria de Prestação de Alimentos à Menores;

e) Acordo da Convenção Relativa ao Reconhecimento e Execução de Decisões em Matérias de Prestação de Alimentos à Menores;

f) Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças;

O Conselho de Ministros também aprovou o Convite formulado pelas Nações Unidas à São Tomé e Príncipe para fazer parte da Comissão para Concertação da Paz.

São Tomé, feito aos 09 dias do mês de fevereiro de 2024

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, dos Assuntos Parlamentares e Coordenação do Desenvolvimento Sustentável

________________________________________