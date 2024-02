240 novos agentes e câmaras de vigilância para combater a criminalidade  

A polícia nacional de São Tomé e Príncipe vai incorporar 240 novos agentes para combater a criminalidade que tende a aumentar no país. Ao mesmo tempo vão ser instaladas câmaras de vigilância em todas as capitais distritais com o objetivo de proporcionar maior segurança e tranquilidade à população.

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa e Administração Interna depois de uma visita de mais de três horas aos comandos geral e distrital de Água Grande da Polícia Nacional.

«Vamos fazer uma incorporação de 240 homens e mulheres. Estamos a tomar as precauções para que possa haver equipamentos suficientes para que eles possam exercer as suas funções».

O aumento do efetivo policial visa fazer face à onda da criminalidade que tem vindo a aumentar em São Tomé e Príncipe.

«Estamos a fazer todos os possíveis para que tenhamos, em todo o território nacional, agentes policiais que possam nos permitir dormir tranquilo, nos permitir ter um país onde quem nos visita possa circular com tranquilidade, reduzir a criminalidade e a delinquência» – disse, Jorge Amado, ministro da Defesa e Administração Interna.

A par de reforço do efetivo policial, Jorge Amado anunciou também a instalação de câmaras de vigilância em todas as capitais distritais com o objetivo de proporcionar maior segurança e tranquilidade à população.

«Estamos a trabalhar num projeto que vai apetrechar toda a nossa cidade capital com câmaras de vigilância. O projeto cujo financiamento já está identificado irá possibilitar a polícia visualizar todos os lugares mais críticos do nosso país. Começamos com o distrito de Água Grande e seguirão outros distritos de forma a evitar que ocorram nesses locais, situações desagradáveis e que dificulta a investigação».

O projeto está avaliado em cerca de meio milhão de euros. Jorge Amado não avançou a fonte de financiamento, mas manifestou-se otimista quanto à sua concretização ainda durante este ano.

José Bouças